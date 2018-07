Søndag aften blev miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) far for tredje gang, fortæller han i et opslag på Facebook.

Kæresten, den 39-årige Anne Marie Preisler, fødte søndag parrets første fælles barn - en søn på 54 cm og 4,5 kg. Det blev en lang fødsel på hele 36 timer, som endte med et kejsersnit, beretter den 44-årige Venstre-minister. Alle har det godt, tilføjer han.

'Faderen har det også godt og er lettere grådlabil,' skriver han i opslaget, hvor han også beskriver sin søn.

'Han har det godt, og han ligner Bud Spencer'.

Jakob-Ellemann Jensen har to børn på 14 og 16 år sammen med sin tidligere hustru, Rikke Ellemann-Jensen. De blev skilt i 2014.

Anne Marie Preisler arbejder som global brand manager i høreapparatproducenten GN Store Nord, hvor Jakob Ellemann-Jensen tidligere har været koncernjurist - det var dog før, Anne Marie Preisler blev ansat. Parret købte tidligere på året en stråtækt ejendom ved Birkerød nord for København.