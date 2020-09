Jakob Ellemann-Jensen har glædet sig til i dag torsdag, hvor han skal tale på Dansk Erhvervs Årsmøde.

Og det kan selvfølgelig synes naturligt, når han bestrider rollen som formand for Venstre, men det er imidlertid ikke kun af politiske årsager, at han har set frem til det.

Det fortæller han i et opslag på Facebook.

»Senere i dag skal jeg tale ved Dansk Erhvervs årsmøde. Det ser jeg frem til af flere grunde. Først og fremmest fordi vilkårene for erhvervslivet er helt afgørende for alt det, vi gerne vil politisk. Det er trods alt virksomhederne, der skal få Danmark ud af den økonomiske krise,« skriver han og tilføjer:

»Det er også dem, der skal sikre, at vi har råd til at udvikle vores velfærdssamfund. Og så er det erhvervslivet, der skal hjælpe med at løse klimaudfordringerne.«

Men så er der altså også en anden grund.

For i det hele taget glæder han sig til at komme ud af sit hus, efter han den seneste uges tid har døjet med smerter i ryggen.

»Det viser sig nu, at det er et par diskusprolapser, der sidder og driller i nakken. Den slags skal oftest trænes væk, og så skulle det være godt for ryggen at være i bevægelse,« skriver han og tilføjer:

»Så nu vil jeg forsigtigt komme i arbejdstøjet og komme ud af huset igen.«

Du kan læse hele hans opslag herunder: