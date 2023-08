Jakob Ellemann-Jensen er tilbage i Forsvarsministeriet efter sin sygemelding, og han deler foto.

»Så er jeg tilbage igen. Det føltes helt rigtigt, da jeg kørte ind i Forsvarsministeriet i morges, og det var godt at få hilst på mine medarbejdere og pakket ud igen.«

Sådan lyder den glade facebook-melding fra Jakob Ellemann-Jensen, som tirsdag er vendt tilbage til sin rolle som minister efter at have været sygemeldt med stress.

Jakob Ellemann-Jensen har skrevet sin besked og delt et foto, hvor han smiler bredt fra en position bag sit skrivebord.

Venstres formand og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen delte tirsdag morgen dette foto fra sin tilbagevenden. Foto: Jakob Ellemann-Jensen

Nu hvor Jakob Ellemann-Jensen er tilbage, er han udmærket klar over, at han kommer til at få travlt med en stribe opgaver.

»Her ligger der også mange sager og beslutninger og venter på mig,« skriver forsvarsministeren.

»Blandt andet et forsvarsforlig, som vi skal have udmøntet sammen med den nye forligskreds.«

»Det, og meget andet, kommer jeg til at kaste mig over i den næste tid, og jeg glæder mig til det hele,« skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden satte i februar sig selv på sidelinjen med sin stresssygemelding, og han har været væk i næsten seks måneder.

I den periode har partikollegaen Troels Lund Poulsen fungeret som forsvarsminister.