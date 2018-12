Tilbage i august ville miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke love at indføre et sprøjteforbud, men det vil han nu. Det tegner et billede af en desperat minister, lyder det fra Socialdemokratiet.

Efter flere fund af pesticidrester i drikkevandet håbede en samlet opposition tilbage i august på handlling fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Oppositionen håbede, ministeren ville bakke op om et totalforbud mod at sprøjte med pesticider nær udsatte drikkevandsboringer.

Men nej. På et samråd i Folketinget lovede ministeren at 'gå længere, end vi gør i dag,' men et forbud var han ikke klar til at indføre.

Han advarede i stedet imod 'hovsa-løsninger' og at gøre spørgsmålet til et 'småpopulistisk valgkampstema'.

Det 'småpopulistiske' bestod ifølge ministeren i, at oppositionen ville forhandle om et forbud med det samme. I stedet ville ministeren undersøge sagen nærmere.

Onsdag meldte Miljø- og Fødevareministeriet så ud i en pressemeddelelse, at det nu skal være slut med at sprøjte med pesticider nær drikkevandsboringer.

'Jeg er bekymret over den seneste tids mange fund af pesticidrester i drikkevandet, og det tror jeg, at mange andre danskere også er. Derfor ønsker jeg, at det skal være slut med at sprøjte nær ved drikkevandsboringer. Det er en oplagt måde at mindske risikoen for, at pesticider siver ned igennem jorden og forurener drikkevandet,' siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Præcis som Socialdemokratiet og den øvrige opposition krævede det på samrådet i august.

Desperationen står jo malet i ansigtet på ministeren, når han laver så voldsom en kovending. Det er komplet utroværdigt Christian Rabjerg Madsen (S), miljøordfører

Bedre sent end aldrig, kunne man sige, men Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er ikke imponeret.

»Desperationen står jo malet i ansigtet på ministeren, når han laver så voldsom en kovending. Det er komplet utroværdigt,« siger han og fortsætter:

»Vi nærmer os et folketingsvalg, og vi ser nu, hvordan Venstre pludselig prøver at sminke sig og bilde danskerne ind, at de er et grønt parti. Men uanset hvor ofte de i Venstre maler deres partilogo grønt, så bliver de ikke et grønt parti. Det tror jeg godt, danskerne kan gennemskue.«

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afviser, at han er vendt på en tallerken.

Verden er på mange måder lidt mere kompliceret end bare at udstede et forbud. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

Det har hele tiden været planen at forhandle om et forbud mod at sprøjte tæt på drikkevandsboringer, understreger han.

»Verden er på mange måder lidt mere kompliceret end bare at udstede et forbud. Når man skal lave sådan noget her begavet og ordentligt, skal man se på alle alternativerne. Det har jeg og mine dygtige folk i ministeriet brugt en del af efteråret på. Det var sådan set også det, jeg lagde op til dengang,« siger han til B.T.

Handler det så bare om, at oppositionen er utålmodig?

»Jeg forstår sådan set godt utålmodigheden, og den kan vi jo alle sammen blive ramt af. Men her var det lidt utidigt, fordi vi havde en aftale om at forhandle om et forbud,« siger Jakob Ellemann-Jensen.