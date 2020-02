V-formanden vil have møde med statsministeren, der skal klarlægge, om udligningsforhandlinger kan fortsætte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skal snarest indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet.

Det skal ske for at finde ud af, om og på hvilken måde der er basis for at genoptage forhandlingerne om en kommunal udligningsreform mellem S-regeringen og Venstre.

Sådan lyder det i et tweet fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning.

- Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages.

- Derfor appellerer jeg til Statsministeren om at indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet snarest, skriver Venstre-formanden.

Jakob Ellemann-Jensen gik tirsdag hårdt til Mette Frederiksen under statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Anledningen var, at en intern mail fra Socialdemokratiet om planlagte "angreb" mod Venstre var havnet i medierne.

Mailen, som ved en fejl blev sendt til en journalist på Jyllands-Posten, blev sendt sideløbende med, at regeringen forhandler med Folketingets partier, herunder Venstre, om en kommunal udligningsreform.

Den skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

Jakob Ellemann-Jensen var efter spørgetimen tirsdag inde på, at der skal ske udskiftninger i forhandlingslokalet, efter at afsløringerne om de planlagte angreb på Venstre var kommet frem.

Flere topfolk i Socialdemokratiet var nævnt i mailen.

- Der er nogle mennesker i det forhandlingslokale lige nu, der skal skiftes ud. Hvem det er, den tager jeg med regeringen. Det bliver et forhandlingslokale, der kun består af politikere, sagde Venstre-formanden tirsdag.

Mette Frederiksen beklagede tirsdag mailen, som hun afviste at have kendskab til, inden den blev lækket til offentligheden.

/ritzau/