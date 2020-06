Klimarådet anbefaler, at oliejagten i Nordsøen droppes. Spørgsmålet deler vandene. Klima og penge er på spil.

Blandt interesseorganisationer er der delte meninger om Klimarådets anbefaling om at droppe oliejagten i Nordsøen.

I en ny rapport fra Klimarådet, der er regeringens uafhængige klimarådgivere, anbefales det, at den ottende og fremtidige udbudsrunder af licenser til efterforskning og produktion af olie og gas i Nordsøen aflyses.

Dansk Metal mener ikke, at der tages hensyn til arbejdspladser, som vil rykke til udlandet ved at droppe oliejagten. Det mener Dansk Metals cheføkonom, Thomas Søby.

- Klimarådets klare anbefaling om ikke at gennemføre 8. udbudsrunde deler vi ikke. Det står eksplicit i rapporten, at der ikke er taget hensyn til profit hos danske underleverandører.

- Det synes jeg, er en mangel, men hvad værre er, at der heller ikke ofres et eneste ord på den beskæftigelse, der skabes på og omkring aktiviteterne i Nordsøen.

- Det peger i retning af, at omkostningerne ved ikke at gennemføre ottende udbudsrunde undervurderes, da arbejdspladserne vil rykke til udlandet, siger Thomas Søby i en pressemeddelelse.

Hos Greenpeace Danmark er tonen anderledes positiv. Regeringen bør følge Klimarådets anbefaling. Det mener Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder.

- Klimarådet gør det klokkeklart, at det vil være i strid med Danmarks mål om at være et grønt foregangsland at udvide og forlænge jagten på olie og gas i Nordsøen, siger hun i en pressemeddelelse.

- Rapporten er et bundsolidt bidrag til debatten og bør være det endelige, der skal siges om denne sag. Nu er det op til regeringen at melde sig ind i klimakampen og følge anbefalingen fra dens egne rådgivere.

Ifølge Helene Hagel skulle klimaminister Dan Jørgensen (S) allerede sidste år have stoppet jagten på olie i Nordsøen.

- Hvis vi i et af verdens rigeste lande skal påtage os blot en smule ansvar for at afværge de værste konsekvenser af klimakrisen, skal vi under ingen omstændigheder ud og lede efter ny olie midt i en galoperende klimakrise, siger hun.

Dan Jørgensen har meddelt, at han forventer, at regeringen kommer med en udmelding i efteråret.

/ritzau/