Jacob Mark og Christina Krzyrosiak Hansen venter deres første barn.

SF-profilen danner par med Holbæks socialdemokratiske borgmester, og det politiske powerpar er nu i lykkelige omstædigheder.

Det oplyser Jacob Mark i et opslag på både Instagram og Facebook.

Her poster han også et billede, hvor han og borgmesterkæresten er på cafébesøg.

»Vi fejrer, at en lille dreng er på vej ind i vores liv,« skriver SF'eren i opslaget og fortsætter.

»Christina og jeg blev enige om, at vores gård var lidt for stor til mig, hende og vores hund Ebba. Og jeg manglede en person, jeg kunne samle Lego med og læse Harry Potter for. Så senere på året kommer der en mere.«

Det er altså også allerede afsløret, at familiens først skud på stammen bliver af hakøn.

»Vi glæder os til at møde ham, og jeg føler mig som verdens heldigste.«

30-årige Christina Krzyrosiak Hansen blev landes yngste borgmester nogensinde, da hun i 2017 overtog borgmesterkæden i den nordvestsjællandske by.

Hun var blot 24 år, da hun blev konstitueret, men nåede lige af fylde 25, før hun formelt indtrådte i jobbet.