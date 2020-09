Jacob Mark står fast. Samtlige argumenter for folketingspolitikeres pensionsordninger og skattefrie tillæg kan ikke rykke ham. Han kan simpelthen ikke forstå, at man kan være for det.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan sidde og forsvare, hvordan vi skal have mere lukrative økonomiske forhold end andre,« siger den 28-årige børne- og undervisningsordfører i SF.

Han synes ikke, det er fair, og han synes, det mindsker tilliden til de danske politikere. Derfor har han også delt sin holdning til det på Facebook.

Her har han særligt hørt fra folk, der er enige med ham.

»Jeg har lavet et opslag på Facebook, fordi jeg synes, det er en urimelighed, som jeg bliver mindet om ofte, når jeg taler med folk,« siger han og fortsætter:

»De skriver til mig på Facebook både på besked og som kommentar.«

Han er særligt forarget over, at en minister på kun otte år kan optjene samme pension som en, der har arbejdet næsten 40 år.

Det samme gør sig gældende for folketingsmedlemmer. De skal arbejde 20 år, for at optjene samme pension.

»Om man er politiker eller almindelig dansker på arbejdsmarkedet, så bør man have præcis de samme pensionsvilkår,« siger han.

Har ministre og folketingspolitikere for mange økonomiske fordele?

Det samme mener han om det skattefrie tillæg, der skal dække de udlæg, politikerne har. Det skal afskaffes.

»Hvorfor skal folketingsmedlemmer have 62.000 kroner skattefrit? Bør man ikke bare få refunderet sine udlæg?« siger han.

Dog har han ikke planer om at betale det tillæg og pension, han selv får, tilbage.

»Jeg indordner mig de vilkår, som der er. Så må jeg jo forsøge at ændre det politisk.«