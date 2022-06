Lyt til artiklen

ANALYSE: Mette Frederiksen, Ellemann og Pape fik lov at sole sig i en stensikker sejr til jasiden.

Danskerne gav det største ja til EU i over 50 år, selvom hver tredje vælger var blevet hjemme på sofaen, da vi skulle stemme om forsvarsforbeholdet.

Men bag skåltalerne og de hujende partisoldater til ja-partierne stjal to personer rampelyset. Den ene blev smidt ud af Folketinget for fem måneder siden, den anden gad slet ikke møde op på Christiansborg på valgaftenen.

Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl er de to varmeste navne på den politiske rygtebørs. Slår de to jyske politikere pjalterne sammen i et nyt parti?

Da Inger Støjberg ankom til Christiansborg – denne gang som gæst – kastede journalisterne sig over hende med netop det spørgsmål.

»Jeg er klar til at komme tilbage politik. Og der går ikke måneder og dage, før jeg siger noget konkret,« lød det fra Støjberg, der gav et hint om, at der nok kommer en udmelding i løbet af sommeren.



Har du måske brugt tiden (med fodlænke, red.) på at skrive et partiprogram?

»Jeg kan sige så meget, at det ikke er en digtsamling, og det er heller ikke noget på vers,« sagde hun kryptisk til B.T.

EU22: Inger Støjberg på Christiansborg i København, onsdag den 1. juni 2022 i forbindelse med folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Foto: Martin Sylvest Vis mere EU22: Inger Støjberg på Christiansborg i København, onsdag den 1. juni 2022 i forbindelse med folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Foto: Martin Sylvest

Imens havde Kristian Thulesen Dahl bragt sig selv i rampelyset hjemme fra sofaen i Thyregod. Han valgte nemlig at blive væk fra Dansk Folkepartis valgfest.

'Det handler om at genoplive en gammel tradition i familien om valgaftener. Det er en prioritering af familien,' skrev han i en sms til B.T.

Ved DFs valgfest rullede mange med øjnene af den undskyldning. Thulesen Dahl har kørt et parløb med Inger Støjberg under den seneste måneds valgkamp, selvom Støjberg slet ikke vil ud af EU som Dansk Folkeparti.

Og da Morten Messerschmidt ankom til Christiansborg, handlede journalisternes spørgsmål også om partifællen på sofaen i Thyregod.

»Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig nogensinde misset en valgaften for Dansk Folkeparti,« lød svaret fra Messerschmidt, der dog sagde, at der måtte være en 'god grund' til det sene afbud til valgaftenen.

Morten Messerschmidt var en enmandshær for nejsiden, men ja-partiernes kampagne med at koble forsvarsforbeholdet sammen med krigen i Ukraine blev for stor en mundfuld for den ellers stærke nej-kriger i valgkampen.

Det nederlag kommer Messerschmidt sig hurtigt over. I realiteten fik han nærmest ingen hjælp fra Nye Borgerlige og Enhedslisten, og sejren var aldrig inden for rækkevidde trods en ihærdig kamp fra DF-formanden.

Det største nederlag blev i virkeligheden, at rygterne om Støjberg og Thulesen Dahl fik nyt krudt.

Med Støjberg, der vendte tilbage til Christiansborg for første gang siden hendes exit i december, blev der sendt et tydeligt signal om, at hun langt fra er færdig.



Støjberg er på vej tilbage.

Og Thulesen Dahls lille stunt var næppe en tilfældig åbenbaring om at genoplive en 25 år gammel familietradition om at se valg sammen.

Flere kilder i Dansk Folkeparti, som B.T. har talt med, ser det efterhånden som usandsynligt, at Thulesen Dahl stadig er i Dansk Folkeparti, når der bliver udskrevet valg.

På aftenen, hvor alt skulle handle om EU og forsvarsforbehold, sendte Støjberg og Thulesen Dahl et utvetydigt signal:

Et nyt parti på højrefløjen kan være på vej.