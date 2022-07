Lyt til artiklen

Donald Trumps første kone, Ivana Trump, blev i dag begravet i New York.

Og det blev et gyldent farvel til en ganske unik kvinde. Ivanas kiste var naturligvis lavet af guld - i bedste Trump-stil.

Ivana Trump døde i sidste uge, da hun faldt ned af trapperne i sit hus på Upper East Side-kvarteret på Manhattan. Hun blev 73 år.

»Hun var begavet. Hun var smuk. Hun var indbegrebet af den amerikanske drøm,« sagde hendes søn Eric Trump i en tale i St. Vincents Ferrers katolske kirke.

Ivana fik en gylden sidste rejse fra den katolske kirke på New Yorks Upper East Side. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Ivana fik en gylden sidste rejse fra den katolske kirke på New Yorks Upper East Side. Foto: BRENDAN MCDERMID

Han fortalte også, at hans mor styrede sine børn med 'jernnæve, men også med et hjerte af guld.'

Ivana Trump kom fra Tjekkiet, inden hun emigrerede til Canada og senere USA, hvor hun blev gift med Donald Trump i 1977. Parret var ikoniske i New York op igennem 1980'erne.

Parret fik børnene, Donald Jr. Trump, Ivanka Trump og Eric Trump, men ægteskabet endte i et voldsomt drama. Under en juleferie i Aspen i Colorado i 1989 fik Ivana nys om Donald Trumps affære med Marla Maples.

I 1990 endte ægteskabet med et brag. Aldrig er en sklismisse blevet dækket så intensivt i New York. Det var forsidestof i 11 sammenhængende dage.

USA's forhenværende præsident, Donald Trump ankom til Ivana Trumps begravelse med sin nuværende hustru, Melania Trump. Foto: Alexi J. Rosenfeld Vis mere USA's forhenværende præsident, Donald Trump ankom til Ivana Trumps begravelse med sin nuværende hustru, Melania Trump. Foto: Alexi J. Rosenfeld

I forbindelse med skilsmissen kom det frem, at Ivana havde anklaget Trump for at voldtage hende og rive hendes hår af. Senere bakkede hun dog ud af de seriøse anklager.

Ivana underskrev en tavshedserklæring, der gjorde, at hun skulle bede om Donald Trumps tilladelse, før hun nogensinde måtte tale offentligt om skilsmissen.

Hun scorede ifølge New York Times 14 millioner dollars (102 millioner kroner), et hus i Connecticut med 45-værelser, en lejlighed i Trump Plaza og tilladelse til at benytte sig af Trumps Mar-a-Lago-residens i det solbeskinnede Florida.

Senere blev Donald Trump og Ivana Trump dog gode venner igen.

Ivanka Trump med sin mand Jared Kushner. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Ivanka Trump med sin mand Jared Kushner. Foto: BRENDAN MCDERMID

Da Donald Trump blev præsident i 2017 tilbød han Ivana Trump at blive USA's ambassadør i Tjekkiet. Hun takkede pænt nej med ordene:

»Hvorfor skulle jeg sige bye, bye til vinter i Miami, bye-bye til sommer i St. Tropez og bye-bye til forår og efterår i New York. Jeg har det perfekte liv.«

Hendes mest berømte citat var dog, da hun var med i den ikoniske film, 'Ekskonernes klub' med Diane Keaton, Bette Midler og Goldie Hawn i 1996.

»Damer, I er nødt til at være stærke og uafhængige,« sagde Ivana Trump og smed så trumfen:

»Og husk: don’t get mad, get everything.«