Der kan for alvor sættes gang i at inddrive danskernes gæld til staten, siger skatteministeren.

Det nye it-system, som skal inddrive danskernes gæld til det offentlige, er nu færdigudviklet.

Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

- Jeg tør næsten ikke sige det, for de fleste vil sikkert ikke tro mig, men det er stort set lykkedes at udvikle et statsligt it-system til tiden og uden at regningen denne gang er løbet løbsk, udtaler ministeren.

Udviklingen af det inddrivelsessystem, som skal tage over efter det fejlslagne it-system EFI, er sket i etaper, og det er altså den fjerde og sidste etape, som nu er klar.

Karsten Lauritzen er tilfreds med, at der for alvor kan sættes gang i at inddrive danskernes gæld til det offentlige.

- Vi kan nu med sikkerhed sige, at vi henter gælden hjem på et lovligt grundlag, og alle de vigtigste funktioner til at få pengene i kassen som modregning i overskydende skat, lønindeholdelse og afdragsordninger er nu udviklet og klar til for alvor at blive taget i brug, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen.

/ritzau/