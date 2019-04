Hvis datacentrene skal forsynes med grøn strøm koster det 400 millioner om året i 2030, vurderer Klimarådet.

Både Facebook, Apple og Google har planer om at opføre store datacentre i Danmark.

Men opførelsen af de store it-giganters datacentre, som kommer til at få et massivt elforbrug, kan stå i vejen for Danmarks omstilling til grøn strøm, konkluderer Klimarådet i en ny rapport.

- Datacentrene udgør en massiv udfordring for det danske energisystem og for vores grønne omstilling, udtaler Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, der er et uafhængigt ekspertråd, som rådgiver regeringen om grøn omstilling.

- Hvis vi ikke er påpasselige, risikerer vi, at datacentrenes strøm kommer fra kulkraftværker herhjemme eller i udlandet.

Folketinget er med energiaftalen fra sidste år enige om, at cirka 55 procent af energiforbruget i Danmark skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Vedvarende energi er eksempelvis vindenergi, solenergi og vandkraft.

Med datacentrene vil energiforbruget stige, og der er derfor brug for øge produktionen af de grønne energiformer. De kommende datacentre vil kræve opførelsen af to nye havvindmølleparker, lyder vurderingen fra Klimarådet.

Hvis datacentrene skal forsynes med grøn strøm, vil det koste samfundet 400 millioner om året i 2030, lyder det også.

Det beløb skal dog holdes op imod de job og den viden, som centrene potentielt kan bibringe Danmark.

/ritzau/