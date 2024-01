Det israelske præsidentkontor og dets sikkerhedstjenester Mossad og Shin Bet har på mediet X offentliggjort det, som de mener er et europæisk terrornetværk med tilknytning til Hamas.

Og det er ikke rar læsning med danske briller.

Diagrammet skulle angiveligt vise Hamas' kommandostruktur i Europa, og syv ud af 13 af Hamas' sympatisører skulle angiveligt være danske statsborgere.

Resten kommer fra Sverige, Holland og Tyskland, mens ledelsen – hvoraf flere allerede er likvideret af Israel – holder til på Vestbreden eller i Libanon.

Israel kalder de danske sympatisører for 'LTF members' og skriver, at fem af de syv allerede er anholdt.

Dermed indgår det netværk, som PET har optrevlet og som førte til anholdelsen af fire personer i december 2024, i Israels kortlægning af Hamas' europæiske aktiviteter.

Udover de fire anholdte blev yderligere tre anholdt in absentia. De er medlemmer af banden LTF og er fortsat på fri fod i udlandet.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan medlemmer af LTF opholder sig i Libanon og ikke lægger skjul på det.

Efterretningerne skulle ifølge den israelske sikkerhedstjeneste også vise, at Hamas skulle have planlagt terrorangreb mod jødiske og israelske mål i både Israel og i andre lande. Et af målene skulle være den israelske ambassade i Sverige.

Talspersonen for Hamas i Libanon, Walid Kilany, afviser beskyldningerne og siger overfor NRK, at Hamas aldrig har gennemført operationer 'udenfor Palæstina'.

Han mener, at Israel forsøger at 'skræmme europæere med løgne'.

»De prøver at dække over deres angreb på Gazastriben«, tilføjer han og siger, at oplysningerne, der kommer fra Israel nu, skyldes retssagen i Haag, hvor Menneskerettighedsdomstolen skal tage stilling til, om Israel i øjeblikket begår folkedrab.