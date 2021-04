Regler for erhvervsrejser lempes, men krav til isolation gør, at mange ikke vil rejse, siger Dansk Industri.

Fra onsdag lempes rejserestriktionerne, og det får især betydning for virksomheder, da erhvervsrejser ikke længere frarådes.

Men man vil ikke kunne rejse helt som før coronavirus, da der fortsat vil være et krav om isolation, når man kommer hjem, som dog vil være tilladt at afbryde og tage på job. Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

Kravet om isolation i fritiden vil være gældende, til man har fået svar på en negativ test, der er taget, fire dage efter at man er kommet hjem til Danmark.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri er transportdirektør Michael Svane glad for, at anbefalingerne for erhvervsrejser bliver lempet, men han mener, at kravet til isolation er for stramt.

- Det store problem er, at der stadigvæk vil være et krav om isolation i fritiden. Det vil afholde de fleste virksomheder fra overhovedet at sende folk af sted på erhvervsrejser, siger han.

Michael Svane mener, at kravet om isolation er unødvendigt, fordi man skal testes før afrejse, når man skal på flyveren hjem, og når man er landet igen. Samtidig tester mange virksomheder deres ansatte selv.

- Risikoen for at tage smitte med hjem burde være minimal, og det er også vores erfaring fra sidste år.

- Det burde ikke være et problem, at en salgsdirektør tager ud og besøger en virksomhed, eller at en rejsemontør tager til Tyskland og udfører en reparation, siger Michael Svane.

De seneste måneder har Udenrigsministeriet frarådet alle rejser ud af landet. Der er dog ikke tale om et decideret forbud.

Danske statsborgere vil altid kunne rejse ind i Danmark. Men hvis man gør, gælder krav om test og karantæne, når man kommer hjem.

Fra onsdag genindføres den model, hvor rejsevejledningerne opdateres ugentligt på baggrund af blandt andet smitten i udlandet.

Her går man tilbage til at farve lande - og nogle steder regioner - enten gule, orange eller røde.

Ved gule lande anbefales man at være forsigtig, mens ikke-nødvendige rejser frarådes til orange lande. Til røde lande frarådes alle rejser.

Fra onsdag vil erhvervsrejser igen defineres som nødvendige rejser, oplyser Udenrigsministeriet.

- Det betyder, at erhvervsrejser kan finde sted både til gule og orange lande, skriver ministeriet.

- For det andet kan erhvervsrejsende, der vender tilbage fra en rejse, afbryde deres isolation, når de er på arbejde.

- Der vil fortsat være krav om test og isolation, men kravet om isolation vil alene gælde i fritiden, lyder det.

