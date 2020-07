Trossamfund kalder udtalelser om islam dybt krænkende og i strid med værdighed ved forhandlinger.

Islamisk Trossamfund har indgivet en klage til Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget over udtalelser i Folketingssalen fra Morten Messerschmidt (DF) og Pernille Vermund (NB) i forbindelse med lovbehandling den 11. juni af et forslag om forbud mod muslimske bønnekald.

Det fremgår af en henvendelse til Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget.

Ifølge klagen handler det om, at Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige, har omtalt islam som "ukrudt" og "ugræs".

For Morten Messerschmidts vedkommende handler klagen om hans udtalelse om, at antallet af muslimer, der udgør et problem i Danmark, ikke er blevet mindre, det er "kun blevet værre".

Trossamfundet er enig i og indforstået med, at den politiske debat skal være rummelig, men at der trods alt er restriktioner for, hvordan forhandlinger ledes, og hvad der kan ytres i Folketingssalen, lyder det i klagen.

I klagen skrives det, at udtalelserne er "dybt krænkende" og "i strid med værdighed i forhandlingsformen".

De henvender sig til Folketingets formand. Trossamfundet mener, der burde været skredet ind ved udtalelserne.

Morten Messerschmidt kalder klagen for "forrykt".

- I Danmark har vi en åben og fri debat, blandt andet om de problemer, antallet af muslimer udgør. Jeg ved ikke, om man skal le eller græde over det.

Spørgsmål: Islamisk Trossamfund siger selv, at de henvender sig, fordi de håber på en forebyggende virkning, så andre trossamfund ikke omtales som ukrudt og ugræs. Har de ikke en pointe i, at uanset hvilke religioner, der er tale om, skal man tale ordentligt om dem?

- Nej, islam er for mig at se den største fjende, vi har i Danmark og Vesten i øjeblikket.

- Det er vi nødt til at sige fuldstændig klart og konsekvent. Og det, at denne forening nu på skrømt begynder at varetage hensyn for andre trossamfund, gør kun hykleriet endnu større, siger Morten Messerschmidt.

/ritzau/