Selvom folketingskandidaterne Shahzad Riaz og Kashif Ahmad begge stiller op for Alternativet, er der ikke ligefrem varm luft mellem de to.

De er nemlig begge muslimer, men tilhører hver deres trosretning. Shahzad Riaz er sunni mens Kashif Ahmad er ahmadiyya, og den konflikt, der findes mellem de to grupper i Pakistan, er rykket ind i den danske valgkamp.

Konflikten mellem de to trosretninger består i deres forskellige syn på profeten Muhammed. Sunnierne betragter ahmadiyyaerne som kættere og derfor har denne gruppe i Danmark tilsyneladende indledt en kampagne mod Kashif Ahmad.

Der er blandt andet blevet delt løbesedler ud, som direkte opfordrer muslimer til ikke at stemme på Kashif Ahmad.

Sunni og ahmadiyya På verdensplan er sunnierne langt den største trosretning med cirka 85 procent af alle muslimer. De mener, at Muhammed var den sidste profet. I Danmark findes der nogle alternative islamretninger, som ikke er anerkendt af hovedretningerne (sunni og shia), der står forholdsvis stærkt. Det er for eksempel ahmadiyya, der skiller sig ud ved troen på, at der er en profet efter Muhammed. Kilde: Aarhus Stiftstidende

»Afvis qadiyani (nedsættende udtryk om ahmadiyya-muslimer, red.) kandidat Kashif Ahmad, fordi Kashif Ahmad er tilhænger af sådan en løgnagtig profet og falsk frelser, som har hånet Muhammed og Kristus, fred må være med dem,« lyder den oversatte urdu-tekst ifølge Jyllands-Posten. Teksten fortsætter:

»Han har fornærmet muslimer og kristne. For Guds skyld vis ære og få Shahzad Riaz valgt.«

Der er er også blevet lækket en video fra et møde i den dansk-pakistanske forening Pakistani Society Denmark, hvor Shahzad Riaz er til stede. Her bliver Kashif Ahmad udstillet og hængt ud.

Kashif Ahmad er vant til diskriminationen på baggrund af hans tro.

'Denne hetz mod mig som ahmadi-muslim er ikke en ny ting, men på trods af det har jeg altid fortsat min kamp mod racisme og diskrimination uanset hvor den kommer fra,' skriver han i en mail til B.T.

Han understreger, at han ikke mener, diskrimination hører til hverken i politik, politiske partier eller i Danmark generelt.

Jyllands-Posten har over flere dage forsøgt at få en kommentar fra Shazad Riaz. Han har ikke svaret på deres henvendelser. B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra kandidaten, men det har heller ikke været muligt.

Alternativets leder Uffe Elbæk bekræfter over for avisen, at han har været bekendt med problemet længe, men han afviser at kommentere på sagen.