Mens De Radikale slikker sårene efter den mest dramatiske dag i partiets nyere historie, er Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, rystet over 'den voldsomme politiske korrekthed' hos De Radikale.

Hun mener, at debatten om sexisme er 'kammet helt over', efter Morten Østergaard onsdag måtte trække sig som partileder på grund af en næsten 10 år gammel sag, hvor han tog partifællen Lotte Rod på låret.

»Vi er mange, både på Christiansborg og i det almindelige liv, der synes, at det her er gået for vidt,« siger Pernille Vermund.

»Seksuelle overgreb er fuldstændig no-go, men vi taler om en mand (Morten Østergaard, red.), der har gjort tilnærmelser og er blevet afvist. Hvis vi skulle stoppe med det, ville vi jo uddø som art. Så det er helt vildt, det her,« fortsætter hun.

Som en lille skuldertakling på De Radikale har Pernille Vermund har lagt et billede på Facebook, hvor Nye Borgerliges fire folketingsmedlemmer tager hinanden på lårene.

»Skal det kun være folk, der er fuldstændig umenneskeligt rene i deres fortid, der kan engagere sig i politik? Det tror jeg ikke er interessant hverken for os eller for befolkningen,« siger Pernille Vermund.

Den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, forklarer, at Morten Østergaard ikke måtte træde tilbage, fordi han havde krænket Lotte Rod i 2011, men fordi han havde forsøgt at skjule sin egen rolle i sagen over for resten af folketingsgruppen.

»Morten (Østergaard, red.) har håndteret det dårligt på det gruppemøde, vi havde i går, fordi når man bliver spurgt direkte, må man svare direkte,« siger hun.

Sofie Carsten Nielsen, efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag i Den Sorte Diamant i København onsdag 7. oktober 2020.

Den forklaring får Pernille Vermund til at spærre øjnene op.

»Det giver mig et billede af, hvor stærk en social kontrol, der er i Det Radikale Venstre. Hvor voldsom den politiske korrekthed er, og hvor hårdt det slår en tilbage, når man sætter sig op på den her høje piedestal eller kaster en boomerang ud og siger, at vi alle skal leve efter nogle meget høje moralske standarder,« siger hun.

Den seneste måned har De Radikale været bannerførere for, at debatten om sexisme ikke skal ties ihjel.

I sidste uge afholdt partiet endda en 24 timer lang live-debat på Facebook, hvor de satte fokus på bekæmpelsen af sexisme.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i Den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos De Radikale.

Derfor mener Vermund også, at Morten Østergaard selv er skyld i sin hårde politiske skæbne.

»Når man sætter sig op på den piedestal, så er der langt at falde, hvis et af benene knækker. Og et af benene er knækket for Morten Østergaard,« siger hun.

Nu tænker jeg ikke, at du er pennevenner med Morten Østergaard. Men har du ondt af Morten Østergaard oven på den medfart, han har fået?

»Morten Østergaard ligger, som han har redt,« mener Vermund.