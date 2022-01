'Stort tillykke' og 'hjerteligt tillykke'. Sådan har meldingerne fra Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen og K-lederen Søren Pape Poulsen været til Morten Messerschmidt.

Men fra Nye Borgerliges formand Pernille Vermund har der været total tavshed.

I lang tid har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige haft et alt andet end tæt forhold i blå blok.

Til B.T. har Messerschmidt kaldt Pernille Vermund for 'et blålys, en hykler og kopivare.'

Morten Messerschmidt har på ingen måder fået lykønsning fra Pernille Vermund efter formandssejren søndg i Herning. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Morten Messerschmidt har på ingen måder fået lykønsning fra Pernille Vermund efter formandssejren søndg i Herning. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Og det blev næppe bedre, da Ekstra Bladet 14. januar, kunne bringe lydfiler, hvor Messerschmidt på et DF-møde har kaldt Pernille Vermund for både 'førsteklasses led kælling' og 'gimpen fra Helsingør'.

Men mandag morgen er det lykkedes B.T. at få Pernile Vermund i tale om Messerschmidts formandssejr.

Pernille Vermund, vi kan se, at du ikke har meldt noget ud om, at Morten Messerschmidt er valgt som ny formand for Dansk Folkeparti. Er det noget, du vil sige noget om?

»Ellers tak,« svarer hun.

Hvorfor egentlig ikke?

»Hvad skal jeg sige?,« spørger hun tilbage.

Hvad du mener om, at han er ny DF-formand, og hvordan du ser jeres samarbejde?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til,« slutter hun.

Så hvordan samarbejdet mellem Vermund og Messerschmidt bliver, er altså fortsat et stort spørgsmål.

I hvertfald vil Pernille Vermund på ingen måder lykønske ham med at være ny DF-formand.