Det er ingen formildende omstændighed for forsvarsminister Trine Bramsens ageren i skandalesagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), at efterretningstjenesten ifølge DR systematisk har brudt loven.

Ministeren har handlet som en elefant i et minefelt, og hun bør forlade sin post, mener Pernille Vermund.

»Hvis man i FE har forbrudt sig mod de regler, der er, og har indsamlet data målrettet danskere, selv det bør en forsvarsminister håndtere, uden det eksploderer i pressen, og uden det kommer vores fjender og vores nærmeste allierede for øre,« siger partiformanden for Nye Borgerlige.

Trine Bramsen var onsdag kaldt i samråd af Folketinget. Her skulle hun forklare, hvorfor hun reagerede på kritik af FE fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ved at hjemsende FE-chef Lars Findsen samt tre andre ledende medarbejdere.

»Jeg mener, at man som minister skal handle, når man bliver bekendt med, at der potentielt foregår noget, der ikke bør foregå,« lød det fra Trine Bramsen.

Hidtil har det været uklart, hvad FE konkret har gjort, som kunne berettige en så voldsom kritik fra tilsynet, at Trine Bramsens besluttede at hjemsende FE-chefen.

Nu skriver DR, at FE har brudt en af de klare regler, der gælder for den danske militær- og udenrigsefterretningstjeneste: FE må ikke målrettet indsamle data om danskerne.

Men Trine Bramsens handling står stadig ikke mål med forseelsen i FE, mener Pernille Vermund.

Partileder Pernille Vermund (NB) ses her tale på Altingets Sommermøde, i København torsdag den 11. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Partileder Pernille Vermund (NB) ses her tale på Altingets Sommermøde, i København torsdag den 11. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg kan nærmest ikke forestille mig, hvad der er i de fire bind (tilsynets analyse, red.), som kan forsvare, at man sætter Danmarks sikkerhed over styr. Vi er inde og røre ved noget fundamentalt. Det er ikke noget, man kan ændre på, når man får en ny regering. Det handler vitterligt om vores sikkerhed i forhold til terror og om sikkerheden for danske udsendte.«

Hvad skulle Trine Bramsen have gjort i stedet?

»Hun skulle have taget fat i det undervejs, så hun havde løst det uden offentlighedens bevågenhed.«

»Når hun så får at vide, at noget ikke foregår, som det skal, at nogen overskrider deres beføjelser, så skal hun tage affære, tage de ansvarlige ind og spørge, hvad der foregået,« siger Pernille Vermund og fortsætter:

»Jeg har en følelse af, at hun sidder på hænderne, fordi hun tænker: ‘Det der tør jeg ikke røre ved. Hvis jeg rører ved det, klistrer det til mig, og hvis ikke jeg gør noget, kan jeg tørre det af på dem, der har siddet her før.'«

»Hun sidder og venter på, at det eksploderer, og så kan hun gå ud som en skurekone, der kan sige ‘se, hvor rent jeg har gjort efter de andre'.«

Kan man sende Lars Findsen hjem diskret?

»Havde hun fundet ud af undervejs, at der har været noget at komme efter, så kunne hun have lavet en aftale med manden om en ekstra lang påskeferie, mens sagen blev undersøgt,« siger Pernille Vermund.

Forsvarsminister Trine Bramsen har ikke kommentarer til Pernille Vermunds kritik. Ministeren afviser også at kommentere på oplysningerne om, at FE systematisk bryder loven.

»Regeringen har på intet tidspunkt kommenteret – eller kommer til at kommentere – på indhold af det uafhængige tilsyns kritik,« siger hun.