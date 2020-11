Stemningen var relativt god de første ni måneder af coronaepidemien.

Men et interview i fredagens B.T. skaber nu iskold luft mellem statsministeren og hendes nærmeste konkurrent, Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Efter at have læst Fødevareministeriets redegørelse om minkskandalen mener Ellemann-Jensen, at Mette Frederiksen må have været orienteret om, at hendes ordre om at aflive alle mink i landet var ulovlig tidligere end søndag 8. november.

Frederiksen har forklaret, at hun fik det at vide søndag aften.

»Regeringen har brudt grundloven. Hvilket er fuldstændig grotesk,« siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre. Foto: Mathias Svold Vis mere »Regeringen har brudt grundloven. Hvilket er fuldstændig grotesk,« siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre. Foto: Mathias Svold

»Den redegørelse hævder, at der går flere dage, fra man har konstateret, at det er ulovligt, til man lige finder det belejligt at orientere statsministeren om det. Det tror jeg ikke er særlig sandsynligt. Selvfølgelig har statsministeren vidst det. Når statsministeren vidste det, skulle hun også skride ind. Det gjorde hun ikke.«

Som reaktion på interviewet vil Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, gerne sige et par borgerlige ord:

»At lederen af det største oppositionsparti siger, at den her redegørelse er fuldstændig løgnagtigt, og at statsministeren lyver... Det må jeg sige, det er jeg rimelig rystet over, at det er nået dertil, det niveau,« siger Jeppe Bruus og uddyber:

»For det første er det en vanvittig påstand. For det andet kan jeg slet ikke mindes, at en oppositionspolitiker siger: 'Det kan vi ikke stole på'. Det svarer lidt til amerikanske tilstande. Han får også sagt, at statsministeren må vide det her, selv om det klokkeklart står i redegørelsen, at det vidste hun ikke, og at hun fik godkendt de talepapir.«

Det siger alt om, hvor presset statsministeren er, når hun nu sender sit tæskehold ud Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre

»De beskyldninger fra Venstres formand tager jeg dyb, dyb afstand fra. Det må stoppe nu. Det er meget, meget skadeligt for den samtale, vi har herinde på Christiansborg, hvis det er det, der er niveauet.«

Men hos Venstre er de udtalelser blot endnu et udtryk for, at pilen peger mod Mette Frederiksen.

»Det siger alt om, hvor presset statsministeren er, når hun nu sender sit tæskehold ud for at kritisere Venstre,« siger politisk ordfører Sophie Løhde og tilføjer:

»Mette Frederiksen har givet en ulovlig ordre om at udslette et helt erhverv i Danmark og tusindvis af gode danske arbejdspladser. Og statsministeren stopper ikke ulovlighederne. Tværtimod. Hun lader det bare fortsætte.«

Folketingets partier er enige om, at der ud over ministeriets redegørelse skal foretages en uvildig undersøgelse. I næste uge diskuteres det videre, hvor omfattende den skal være.