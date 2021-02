Ole Bjørstorp har været socialdemokratisk borgmester i Ishøj siden 2001, men blev vraget som spidskandidat.

Borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp har meldt sig ud af Socialdemokratiet.

Han stifter en ny lokalliste, Ishøjlisten.

Det oplyser Ishøjlisten i en pressemeddelelse.

Bjørstorp blev sidste år vraget som Socialdemokratiets borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg i november.

Det er ikke kun Bjørstorp, der forlader Socialdemokratiet. Med sig tager han også 1. viceborgmesteren og gruppeformanden.

Det indebærer, at Socialdemokratiet ikke længere har absolut flertal i byrådet. S-gruppen er reduceret fra 11 til 8 medlemmer. Der er i alt 19 medlemmer i Ishøj Byråd.

Tilbage i december udtalte Bjørstorp følgende til sn.dk, efter at Socialdemokratiet i Ishøj havde peget på Merete Amdisen som spidskandidat:

- Jeg ønsker selvfølgelig ikke at forlade det parti, som jeg har tegnet som borgmester i over 20 år, men jeg vælger at bruge min ret til at blive siddende frem til valgperiodens udløb den 31.12.21.

Men den socialdemokratiske byrådsgruppe var altså alligevel for splittet.

- De sidste års personlige konflikter i bestyrelsen såvel som i byrådsgruppen har tæret på energien.

- Mæglingsforsøg har været forsøgt i byrådsgruppen, men trods en dygtig mægler og flere relevante anbefalinger, som i teorien er enkle, men som i virkelighedens verden kræver en grundlæggende respekt for hinanden - en respekt vi ikke føler er til stede.

- Derfor har vi desværre set os nødsaget til at gøre vores stilling op, hvilket betyder, at vi ikke længere kan være en del af partiet, står der i pressemeddelelsen fra Ishøjlisten.

Bjørstorp kom i vælten sidste år, da Ekstra Bladet afslørede, at Bjørstorp jævnligt parkerede en skatteyderbetalt VW Golf Sportsvan på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel i Ishøj Landsby.

Han kørte selv tjenestebilen, og da borgmesteren først blev konfronteret med sagen, var alt ifølge Bjørstorp "100 procent" efter reglerne.

Senere erkendte Bjørstorp, at han havde brugt bilen til privatkørsel imod reglerne.

Men borgmesteren brød i udgangspunktet loven, hver gang han selv kørte i tjenestebil mellem hjemmet og arbejdet. Det vurderede Ankestyrelsen ifølge Ekstra Bladet.

/ritzau/