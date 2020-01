Reglerne kan tolkes på forskellige måder, mener Ishøj Kommune om borgmesterens brug af tjenestebil.

Ishøj Kommune beklager sag om borgmesterkørsel i tjenestebil.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen har sendt sagen til Ankestyrelsen for at få klarhed om reglerne.

Meldingen kommer, efter at Ekstra Bladet torsdag kunne fortælle, at borgmester Ole Bjørstorp (S) jævnligt parkerer en tjenestebil på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel.

Det gør han, selv om bilen ifølge reglerne skal holde på arbejdspladsen. Kommunen mener dog, at reglerne er åbne for fortolkninger. Og derfor er sagen sendt til Ankestyrelsen.

Kommunen beklager sagen og skriver, at brugen af tjenestebiler på den i Ekstra Bladet omtalte måde ophører, mens Ankestyrelsen kigger på sagen.

Reglerne skal naturligvis overholdes, siger Kåre Svarre Jakobsen, der er kommunaldirektør i Ishøj Kommune.

- En af udfordringerne ved denne sag er dog, at de nuværende regler virker til at være åbne for fortolkninger - eksempelvis om bilen må holde parkeret ved en privatbolig, hvis man skal til et arbejdsmøde tidligt næste morgen, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/