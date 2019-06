Det var en trist Isabella Arendt, der onsdag måtte erkende, at Kristendemokraterne ikke fik en plads i Folketinget. Oven på nederlaget er det dog en mere optimistisk, men presset Isabella Arendt, B.T. taler med, som 'ikke har haft tid til at føle noget'.

En måneds valgkamp har sat sine spor, og det er en træt Isabella Arendt, der nu skal komme sig over skuffelsen.

»Jeg er træt. Jeg har ikke sovet i nat,« siger Isabella Arendt.

Det er svært for Isabella Arendt at beskrive, hvordan hun havde det, da det endelige resultat viste, at Kristendemokraterne ikke ville få en plads i Folketinget.

»Jeg tænkte ikke noget. Tror jeg. Jeg blev spurgt lynhurtigt 'hvordan har du det'. Jeg tror, jeg er blevet spurgt så mange gange, at jeg ikke har haft tid til at føle noget som helst endnu. Der har ikke været ro siden valgresultatet. Så jeg har ikke haft tid til at føle noget,« siger Isabella Arendt og fortsætter:

»Det, jeg nok tænkte mest, det var, at jeg stadig var partileder, og at jeg skulle være der for hver og en i partiet, for det er dét, man gør som leder. Jeg var skuffet først og skulle lige tage det ind, men så gik der et par minutter, før jeg rejste mig og sagde til mig selv 'okay, livet går videre'.«

Torsdag er den fungerende formand dog ved godt mod. Nu skal der ses fremad.

»Jeg er afklaret. Vælgerne har sagt, at vi ikke kommer i Folketinget denne gang. Det er jeg skuffet over. De har også sagt, at dobbelt så mange har stemt på os, og det er jeg taknemmelig for. Så, det er ikke et valgnederlag. KD står endnu,« siger en fortrøstningsfuld Isabella Arendt til B.T., som pointerer, at det ikke er 'stemmespild' at have brugt sin stemme på Kristendemokraterne.

Isabella Arendt under valgfesten hos Kristendemokraterne på deres landskontor i Vermlandsgade på Amager under folketingsvalget 2019 onsdag den 5. juni 2019.

Hun mener, det viser, at man har tillid til Kristendemokraterne.

»Den tillid kommer vi til at forvalte – også selvom vi ikke sidder i Folketinget,« siger den fungerende formand.

Forud for Isabella Arendt venter der et folkemøde i næste uge og en forberedelse til Kristendemokraternes landsmøde i oktober.

Om Isabella Arendt officielt skal tage over for Stig Grenov, vides endnu ikke.

»Det bliver bestemt på landsmødet. Nu vil jeg lade organisationen komme sig, trække vejret, tage en øl og så nå frem til en beslutning i oktober og respektere det, de når frem til,« siger Isabella Arendt.

Og oven på én måneds valgkamp som fungerende formand kan hun godt mærke, at hun begynder at glæde sig til noget ferie.

»Jeg har noget sommerferie, hvor jeg lige kan trække stikket, sætte mig i sommerhuset og spejde ud over horisonten,« siger Isabella Arendt, som dog sætter sin politiske rolle som førsteprioritet.

»I første omgang er jeg stadig partiets leder, og så skal jeg stadig agere som leder. Så er det ikke så vigtigt, hvordan jeg har det.«

Isabella Arendt under valgfesten hos Kristendemokraterne på deres landskontor i Vermlandsgade på Amager under folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019. Her ses Isabella Arendt, inden resultaterne viste, at det ikke blev til en plads i Folketinget for Kristendemokraterne.

Torsdag morgen viser de nylige resultater, at det nærmest var så tæt, som det overhovedet kan blive. Med sine 1,7 procent af stemmerne på landsplan var Kristendemokraterne ikke tæt på spærregrænsen, men derimod tæt på et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Her fik partiet 17.012 stemmer, men blev med nød og næppe slået af Radikale Venstre, der sikrede sig det sidste kredsmandat med 17.203 stemmer.

Det vestjyske kredsmandat var ellers Kristendemokraternes håb, hvis det ikke ville lykkes dem at komme over spærregrænsen, med spidskandidaten Kristian Andersen.

Kristendemokraterne måtte i starten af valgkampen indsætte 26-årige Isabella Arendt, som senere har fået kaldenavnet 'vikaren fra himlen', da formanden, Stig Grenov, måtte trække sig fra posten grundet stress.