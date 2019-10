Efter kommet til midt i valgkampen er Isabella Arendt nu valgt som landsformand for Kristendemokraterne.

Isabella Arendt, der allerede under valgkampen blev fungerende landsformand for Kristendemokraterne, er søndag officielt valgt til posten på partiets landsmøde.

Det skete med 145 stemmer for og fem blanke og uden modkandidat, oplyser partiet til Ritzau.

Lørdag holdt Isabella Arendt, 26, som fungerende formand den indledende tale på landsmødet. Her ærgrede hun sig over, at partiet ved folketingsvalget igen ikke fik stemmer nok til at komme ind. Partiet har ikke haft mandater i Folketinget siden 2005.

- Vi kæmpede, men det var ikke nok. Vi manglede under 200 stemmer og troede hele aftenen, at vi var kommet ind. Bittert.

- Men vi gik frem, og det er det, der står tilbage. Vi gik frem ved valgene i 2017 og i 2019. Og fortsætter vi sådan her, så går vi markant frem ved kommunalvalget 2021, sagde Isabella Arendt lørdag til de omkring 180 fremmødte.

Ved Folketingsvalget fik partiet 1,7 procent af stemmerne, hvilket var mere end en fordobling sammenlignet med valget i 2015. Men altså ikke nok til mandater i Folketinget.

Så det blev altså i sidste ende ikke afgående formand Stig Grenov, der fik partiet tilbage i Folketinget.

- Jeg ville så gerne have set KristenDemokraterne i Folketinget. Men når jeg ser udviklingen siden 2008, så er det ikke så ringe endda, sagde Stig Grenov lørdag og forklarede, at presset blev for meget for ham, da valgkampen startede.

- Fremfor at have overskuddet til at kæmpe den kamp, jeg brænder sådan for, blev jeg usikker og følte ikke, at jeg kunne sætte en fod rigtigt. Det tror jeg rigtigt mange stressede danskere kan genkende.

Den nyvalgte formand, Isabella Arendt, sagde i sin tale lørdag, at partiet vil fokusere på familiepolitik, uddannelser og forholdet mellem by og land i kampen for at komme i Folketinget.

På listen over politiske forslag var beskatning for husstande - så én høj indtægt ikke giver topskat -, en udkantsvenlig erhvervspolitik, selvstyrende folkeskoler og flytning af store uddannelser ud af byerne.

- Jeg vil ikke tale vores land ned. Landdistrikterne har ikke brug for Marshallhjælp fra storbyerne. De kan og vil klare sig selv, hvis politikerne giver dem lov, sagde hun.

Dunder blev der også talt mod regeringens planlagte besparelser på privat- og friskoler, der ses om "en regulær krig" imod dem.

Isabella Arendt har flere gange italesat, at hun gerne vil fremhæve de dele af KristenDemokraternes politik, der ikke handler om det prækære abortspørgsmål.

Partiet er ikke længere decideret imod abort, men har som mål at nedbringe aborttallet til nul. Det skal ske via gennem omfattende rådgivning og pligtbesøg hos læge, socialrådgiver og psykolog inden en abort bliver givet.

/ritzau/