Næstformanden for Kristendemokraterne, Isabella Arendt Laursen, fortæller, at hun 'har fået flere offentlige roller'.

»Jeg har fået lidt flere offentlige roller. Nogle har været planlagt i forvejen, nogle har ikke. Stay tuned (Bliv hængende, red.),« fortæller Isabella Arendt Laursen, næstformand og børne- og familieordfører for Kristendemokraterne, til B.T.

Tirsdag udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg til afholdelse grundlovsdag 5. juni. Derfor holdt både DR og TV 2 partilederdebatter tirsdag aften, hvor de i alt 13 partiledere deltog.

Formand for Kristendemokraterne Stig Grenov fik dog et ildebefindende efter DR's partilderdebat, og derfor måtte Isabella Arendt Laursen træde til under debatten på TV 2.

Det viste sig at være til Kristendemokraternes fordel, da den kun 26-årige næstformand fik stor ros for sin præstation. Derfor vælger Kristendemokraterne nu, at hun skal 'være mere med'.

»Jeg kommer stadig til at spille en rolle på det landsdækkende medie, og jeg kommer til at være mere med for at vise danskerne, at der er mange måder at være KD'er (Kristendemokrat, red.) på,« siger Isabella Arendt Laursen, som dog ikke vil komme nærmere ind på, hvilke roller hun nu skal påtage sig, eller hvordan hun 'skal være mere med'.

Hun har dog fra starten vidst, at hun skulle have en stor rolle under valgkampen for at vise danskerne, at Stig Grenov ikke er den eneste frontfigur for Kristendemokraterne.

»Det har aldrig været meningen, at Stig (Grenov, red.) skulle være den eneste KD'er, som medierne kender til. Det har vi kæmpet lidt med. Internt har Stig og jeg jo været et hold i årevis,« siger Isabella Arendt Laursen.

»Jeg er stadig næstformand. Jeg er stadig kronprinsessen.«

Hun mener, at Stig Grenov og hun selv har to forskellige roller, og derfor er det vigtigt, at hun også er en fremtrædende del af valgkampen.

»Stig gør det godt, og han appellerer til én gruppe og jeg til en anden. Men det er gået op for folk, at vi har mere end Stig, og at jeg kan spille en større rolle.«

Fredag drager 26-årige Isabella Arendt Laursen mod Aarhus, hvor hun skal føre valgkamp for Kristendemokraterne. Og det er en valgkamp, hun mener, er startet bedst muligt.

»Vi har fået mere medvind. Valgkampen er startet bedre, end jeg og partiet kunne have drømt om,« siger Isabella Arendt Laursen.

Isabella Arendt Laursen bor til daglig i Valby og studerer statskundskab på Københavns Universitet. Derudover arbejder hun som forskningsassistent på Institut for Lykkeforskning.

I 2011, da Isabella Arendt Laursen var 18 år, var hun den yngste nogensinde, der stillede op til Folketinget.