Fremtiden for Kristendemokraterne ser mildest talt svær ud efter Isabella Arendts afgang, vurderer B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

»Det ligner dødsstødet til Kristendemokraterne. Isabella Arendt blev kaldt vikaren fra himlen, fordi hun var den modernisering, som partiet hungrede efter. Uden hende er missionen om at nå spærregrænsen meget tæt på umulig,« siger Anders Leonhard.

»Men man må sande, at der er kræfter i Kristendemokraterne, som ikke var klar til moderniseringen, hvor klima overtrumfede abortmodstanden,« siger han.



Senest har også Jens Rohde og partiets vestjyske stemmesluger Kristian Andersen meldt, at de ikke vil stille op ved næste valg.



»De har reelt ikke andre, der kan løfte partiet. Det her ligner starten på en opløsning for et parti, der har over 50 år på bagen,« siger Anders Leonhard.

Ved det seneste valg var Kristendemokraterne meget tæt på at komme i Folketinget, da partiet akkurat missede spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne.

Men Kristendemokraternes kollaps kan vise sig at blive en fordel for de øvrige blå partier, mener Anders Leonhard.

»Hvis Kristendemokraterne helt mister momentum og ikke kan skrabe ret mange stemmer sammen, så kan det blive en lille gave til blå blok, som dermed undgår for meget stemmespild. Det værste, der kunne ske for blå blok, var en gentagelse af sidste valg, hvor Kristendemokraterne fik tæt på to procent, men ikke kom ind,« siger han.

Isabella Arendt har i et opslag på Facebook fortalt, at hun blandt andet ikke trivedes hos Kristendemokraterne.

»Jeg brænder selvfølgelig stadig for debatten, demokratiet og åndsfriheden. Jeg er langt fra kørt træt af at have visioner for Danmark. Sagen er bare den, at jeg har brug for en ny platform, hvor jeg kan udleve visionerne. Jeg har brug for luft under vingerne et andet sted,« skriver Isabella Arendt i sit opslag.