Det skal være slut med at brænde kul af på Nordjyllandsværket.

Sådan lyder målsætningen i Aalborg Kommune, og mandag tog byrådet endnu et skridt i retning mod mere grøn varmeforsyning i Aalborg.

Her blev det nemlig besluttet at udstede to lånegarantier på tilsammen 623 millioner kroner til henholdsvis Nordjyllandsværket og Aalborg Varme, som begge er en del af Aalborg Forsyning.

»Vi har aftalt, at vi skal udfase kul senest i 2028. Det her sikrer, at det kan lade sig gøre,« lyder det fra kommunens klima- og miljørådmand, Per Clausen (Ø).

På mødet var der to indstillinger om at stille lånegarantier til den grønne omstilling.

Byrådet godkendte således en lånegaranti på 293 millioner kroner til etablering af en 150 megawatt elkedel på Nordjyllandsværket og en lånegaranti på 330 millioner kroner til etablering af lagertanke til Aalborg Varme.

Godkendelser, der var fuld opbakning til i byrådet.

»Vi vil jo gerne være foregangskommune på det her område. Nogle kommuner omlægger til at brænde biomasse af, som bliver importeret fra udlandet. Vi vil gerne gøre det eldrevent og samtidig finde bedre løsninger til, hvordan vi kan udnytte overskudsvarme,« siger borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S).

Aalborg Kommune har længe haft en målsætning om at udfase kul på Nordjyllandsværket, og derfor skal lånegarantierne heller ikke ses som et resultat af, at man vil undgå russisk kul i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Det er en selvstændig proces.

»Der er jo tale om, at vi gennemfører nogle beslutninger, som tidligere er blevet taget om den grønne omstilling. Det har ikke noget at gøre med beslutningen om ikke at anvende russisk kul,« siger Per Clausen og fortsætter:

»Udfasningen af russisk kul er en hasteopgave. Her må vi se på, hvor vi kan importere kul fra i stedet for, indtil det helt bliver udfaset,« slutter han.

Aalborg Forsyning annoncerede i sidste uge, at man arbejder »på højtryk« for at stoppe brugen af russisk kul, men at man ikke bare kan udfase det omgående, da forsyningssikkerheden skal opretholdes.