Det var ikke til at tage fejl af budskabet, da Mette Frederiksen i onsdags gik hårdt til de »indvandrerdrenge«, der truer og overfalder jævnaldrende på de københavnske S-togslinjer.

»Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt,« sagde statsministeren på partiets sommergruppemøde.

Men da regeringen i dag fremlagde sit udspil til en ny politireform, var der ingen målrettede initiativer, der konkret skulle sætte hårdt ind mod »indvandrerdrenge« på S-togsstationerne.

Det får Venstres næstformand og retsordfører, Inger Støjberg, til at kalde udspillet for et »blufnummer«.

Pressemøde om regeringens politiudspil.

»Regeringen adresserer slet ikke det problem, som den selv bragte på banen. Det er virkelig til grin, hvis man tror, at problemet løses med 20 nye nærpolitistationer, som har åbnet tre timer om dagen,« siger hun.

Foruden at oprette 20 nye nærpolitistationer vil regeringen også øge politistyrken med 150 betjente i 2021 og yderligere 150 betjente i 2022.

Det skal bl.a. skabe mere ro på togstationerne og i S-togene, sagde justitsminister Nick Hækkerup på mandagens pressemøde:

»Det at vi øger den nære tilstedeværelse med 150 betjente til næste år, vil også være med til at give mere tryghed på S-togsstationerne.«

Marcus Aroli efter overfaldet

B.T. har afdækket flere voldsomme overfald, hvor uskyldige unge er blevet slået, sparket og trampet på af en gruppe unge af anden etnisk herkomst ved S-togsstationerne.

Blandt andet vakte overfaldet på den 17-årige Marcus Alexander Aroli på Albertslund Station stor opsigt.

I marts befandt Marcus sig på togstationen sammen med sin søster, da han pludselig blev passet op af en gruppe unge af anden etnisk herkomst.

Kort efter startede overfaldet, som varede en halv time, hvor gruppen tildelte adskillige knytnæveslag i ansigtet, spark i knæhaserne og forsøgte flere gange på at skubbe Marcus ud på skinnerne foran et tog.

Siden overfaldet er syv unge mellem 15 og 17 år blev idømt fra 30 dage op til seks måneders fængsel.

»Hvis unge skal kunne færdes trygt på gaden og ved togstationer, skal der langt flere betjente på gaden. Ikke bare 150 betjente til yderområderne. Det undrer mig virkelig, at regeringen ignorerer problemet i sit udspil,« siger Inger Støjberg.

Men der kommer jo netop flere betjente på gaden. Så ignorer man vel heller ikke problemet?

»Det er jo primært betjente, der skal bemande de nye politistationer og være tilstede i yderområderne. Og det er også et godt initiativ. Men vi mangler stadig massiv tilstedeværelse i de byområder, hvor indvandrerdrenge gør gaderne utrygge.«

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd den 23. juni 2017.

Forhandlingerne om politiforliget starter tirsdag, og Venstre bl.a. vil gå til bordet med et ønske om mere overvågning og flere beføjelser - foruden kravet om endnu mere politi på gaden.

»Vi er tilhænger af moderne teknologi, så vi vil skrue op for den nyeste overvågning alle de steder, hvor det kan skabe mere tryghed,« siger Inger Støjberg.

Men hvordan skulle mere overvågning forhindre, at et ungt menneske får tæsk på en S-togsstation?

»Det kan godt være, at det ikke forhindrer selve overfaldet. Men det hjælper med at identificere voldsmændene, så de ikke kan fortsætte deres vanvittige opførsel,« siger Støjberg.