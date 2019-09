Aftale med kommunerne byder ikke på konkrete tiltag om minimumsnormeringer, men de bliver lov senest i 2025.

Regeringens økonomiaftale med kommunerne indeholder ikke konkrete tiltag om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Minimumsnormeringer spillede en stor rolle i valgkampen og var et kernepunkt for støttepartiet SF.

- Vi har sagt, at vi senest i 2025 skal have minimumsnormeringer. Det har vi talt med KL om, og vi er enige om at sætte et arbejde i gang om, hvordan det kan ske, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet og fortsætter:

- Sådan sikrer vi, at vi får den viden og de erfaringer, der er i kommunerne, når vi skal træffe valg på Christiansborg.

Af aftalen, der er offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside, fremgår det, at der arbejdes på en børneplan.

Den skal ifølge aftaleteksten sikre, at der "frem mod 2025 indføres lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og at der som følge af minimumsnormeringer ansættes pædagogisk personale".

Derudover står der i aftalen, at regeringen har "tilkendegivet", at kommunerne skal være med i arbejdet.

- Regeringen og KL er enige om at drøfte elementerne i planen løbende, ligesom andre relevante interessenter vil blive inddraget løbende, står der i aftalen.

Samlet har den nye økonomiske aftale givet 1,7 milliarder kroner ekstra til kommunerne samt en fjernelse af tidligere pålagte besparelser på 0,5 milliarder kroner.

