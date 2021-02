Hospitalsindlæggelse, åben krig i pressen og et parti, som er delt i to lejre.

De interne stridigheder mellem Inger Støjberg og partiledelsen er fortsat for fulde drøn, efter Venstre afholdt ekstraordinært landsmøde forrige søndag.

B.T. afdækker en dramatisk uge i Venstre – ikke mindst for Inger Støjberg.

Vi starter i et industrikvarter i Roskilde forrige søndag, hvor Inger Støjberg holdt sin afskedstale som næstformand.

Mellem jul og nytår mistede Inger Støjberg sin post som næstformand i Venstre. Samarbejdet med Jakob Ellemann-Jesen var kørt helt skævt, og derfor ville Ellemann have en ny næstformand. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Mellem jul og nytår mistede Inger Støjberg sin post som næstformand i Venstre. Samarbejdet med Jakob Ellemann-Jesen var kørt helt skævt, og derfor ville Ellemann have en ny næstformand. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Efter det formelle var overstået ved landsmødet, forlod Støjberg hurtigt stedet.

»Nu kommer der en tid, hvor jeg for alvor kan sætte mig ned og tænke tingene igennem,« lød hendes afskedssalut til pressen, inden hun kørte mod hjemmet i Hadsund.

Men allerede næste dag lå Inger Støjberg på et sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital.

Den præcise årsag til den pludselige indlæggelse kendes ikke. Men en intern mail fra Inger Støjberg til Venstres folketingsgruppe afslører, at hun lå indlagt 'et par dage'.

Det skrev Avisen Danmark søndag på baggrund af den lækkede mail, som B.T. også er i besiddelse af.

»Sagen er den, at jeg i et par dage har været indlagt på Aalborg Universitetshospital. Derfor har jeg ikke været så tilgængelig,« står der i mailen, som er sendt i går (søndag. red).

»Jeg ønsker bestemt ikke, at én eneste af jer skal igennem samme tur, som jeg er,« skriver Støjberg uden at nævne, hvad hun fejlede.

Støjbergs mail til gruppen blev sendt, fordi hun torsdag kunne læse i pressen, at gruppeformand Karsten Lauritzen (V) luftede sin store utilfredshed med hende. Det skete i Politiken, hvor han beskyldte Støjberg for bevidst at undgå et møde med ham og Jakob Ellemann-Jensen om hendes fremtid.

Inger Støjberg (V) taler med pressen efter Folketinget har drøftet rigsretstiltale mod hende i Folketingssalen på Christiansborg i København torsdag den 28. januar 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Inger Støjberg (V) taler med pressen efter Folketinget har drøftet rigsretstiltale mod hende i Folketingssalen på Christiansborg i København torsdag den 28. januar 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Men i den interne mail skriver Støjberg:

»Jeg besvarede i løbet af mandag og tirsdag Karsten Lauritzens sms’er, hvor han bad om det efterhånden meget omtalte møde. I mine svar skrev jeg bl.a., at jeg på grund af personlige omstændigheder desværre ikke kunne mødes«.

Allerede torsdag havde Inger Støjberg rejst sig fra sygesengen og var igen på plads i Folketingssalen, hvor anklageskriftet i rigsretssagen mod hende blev førstebehandlet. På dette tidspunkt var hun dog stadig meget svækket og ikke fri af behandling, erfarer B.T.

»Jeg valgte at overvære den (førstebehandlingen, red.) fra salen fremfor fra sygesengen, hvilket ellers nok ville være det bedste. Jeg syntes dog ikke, jeg kunne blive væk,« skriver Støjberg i mailen til folketingsgruppen.

Inger Støjberg (V), da Folketinget drøfter rigsretstiltale mod Inger Støjberg (V) i Folketingssalen på Christiansborg i København torsdag den 28. januar 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Inger Støjberg (V), da Folketinget drøfter rigsretstiltale mod Inger Støjberg (V) i Folketingssalen på Christiansborg i København torsdag den 28. januar 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Under førstebehandlingen af den historiske rigsretssag var kun få Venstre-støtter mødt op i salen. Udover Støjberg selv var Preben Bang Henriksen, Britt Bager og Hans Christian Schmidt til stede. Alle tre blandt de otte partifæller, som stemmer imod en rigsretssag.

Derudover var Venstres ordfører på sagen, gruppeformand Karsten Lauritzen, også til stede. Han holdt Venstres indlæg, men efterfølgende forlod han i perioder folketingssalen, hvilket flere andre politikere bemærkede.

Det er ellers kutyme, at man som ordfører bliver i folketingssalen og både følger og deltager i hele debatten.

Karsten Lauritzen skriver dog til B.T., at han fulgte debatten, selv om han ikke var til stede i salen hele tiden.

»Jeg har siden min skolegang haft svært ved at sidde stille på min plads og bevæger mig derfor rundt i salen. Men jeg kan forsikre for, at jeg grundigt har fulgt debatten, men også haft andre gøremål som gruppeformand, der skulle håndteres,« skriver han i en sms.

Karsten Lauritzen (V) taler med pressen, efter udredningsgruppen har præsenteret deres rapport om regeringens og myndighedernes coronahåndtering under en åben høring om rapport om den danske håndtering af covid-19-pandemiens første fase, i Landstingssalen på Christiansborg i København fredag den 29. januer 2021. Rapporten er udarbejdet af en udredningsgruppe nedsat af Udvalget for Forretningsordenen i sommers.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Karsten Lauritzen (V) taler med pressen, efter udredningsgruppen har præsenteret deres rapport om regeringens og myndighedernes coronahåndtering under en åben høring om rapport om den danske håndtering af covid-19-pandemiens første fase, i Landstingssalen på Christiansborg i København fredag den 29. januer 2021. Rapporten er udarbejdet af en udredningsgruppe nedsat af Udvalget for Forretningsordenen i sommers.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Ifølge flere kilder i Venstre er tålmodigheden med Inger Støjberg ved at være brugt op. Man vil have en afklaring hurtigt – bliver hun i Venstre eller smutter hun?

Før hun melder noget ud, kan partiet ikke rejse sig, lyder det fra kilderne i Venstre.

Derfor har både Jakob Ellemann-Jensen og Karsten Lauritzen forsøgt at få det omtalte møde med Støjberg, som torsdag eftermiddag modtog endnu en insisterende mail fra Lauritzen.

Ud over Støjbergs fremtid i partiet er hendes retsordførerskab et vigtigt anliggende for partiledelsen.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver ledelsens beslutningen om retsordførerskabet meldt ud i næste uge – formentlig allerede på gruppemødet tirsdag.

Inger Støjberg skriver dog i sin mail, at hun allerede har diskuteret fremtiden og retsordførerskabet med ledelsen:

»Slutteligt vil jeg for en god ordens skyld benytte anledningen til at fortælle, at Jakob Ellemann, Karsten Lauritzen og jeg allerede har afholdt et møde om det samme emne onsdag den 20. januar, så det er ikke fordi, det ikke allerede er blevet diskuteret.«