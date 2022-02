To dage før beslutningen blev taget, fik Sundhedsstyrelsen en opsigtsvækkende mail.

»Jeg vil gerne tilkendegive, at der efter min vurdering ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt sundhedsfagligt grundlag for at anbefale covid-19-vaccine til danske børn 5-11 år. Hverken for børnenes skyld eller for samfundets skyld.«

Sådan skrev professor Lone Graff Stensballe 24. november sidste år til en gruppe af faglige rådgivere og ansatte i Sundhedsstyrelsen.

I efteråret var hun en del af den ekspertgruppe, der rådgav Sundhedsstyrelsen om coronavaccination til de mindste børn.

Og nu viser en aktindsigt, som B.T. har fået, at der bag facaden var voldsom uenighed om, hvorvidt børn mellem 5 og 11 år skulle tilbydes coronavaccinen.

I mailen kaldte Lone Graff Stensballe grundlaget for børnevaccinerne »spinkelt«, og at det kunne »give anledning til tvivl og mistillid til myndigheders anbefaling«.

Alligevel stillede Sundhedsstyrelsens vicedirektør sig frem på et pressemøde to dage senere og sagde, at det var styrelsens klare anbefaling, at børn mellem 5 og 11 år bør vaccineres mod covid-19.

Lone Graff Stensballe er professor og børnelæge på Rigshospitalet og formand for Videnskabsetisk Komite i Region Hovedstaden.

Foruden at være en del af den ekspertgruppe, der rådgav Sundhedsstyrelsen, var hun fra januar 2021 og frem til slutningen af juni 2021 tilknyttet Sundhedsstyrelsen som vaccinerådgiver.

Alle mail, der er sendt mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, er overstreget i aktindsigten. Man kan derfor ikke se, hvilke overvejelser og kommentarer der er kommet fra Sundhedsministeriet undervejs i processen op til anbefalingen af vaccinen til børn.

Men allerede 23. november 2021 – dagen før den anden mail – skrev Lone Graff Stensballe til Sundhedsstyrelsen:

»Vi kender fortsat ikke risikoen for alvorlige, sjældne langtidsbivirkninger inden for aldersgruppen. Og dokumentation, for at danske børn 5-11 år i betydelig grad og mere end andre grupper inklusivt vaccinerede bidrager til samfundssmitte, er svag.«

Den 26. november holdt Sundhedsstyrelsen et pressemøde, hvor man præsenterede beslutningen om at anbefale vaccinen til børn mellem 5 og 11 år.

»Sundhedsstyrelsen har lavet en meget, meget grundig faglig beslutning bag det her,« lød det fra Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Helene Probst, på pressemødet.

Danmark har været et af de eneste lande i Europa, der har anbefalet vaccinen til alle børn i denne aldersgruppe. I størstedelen af de andre europæiske lande er det kun børn, der tilhører risikogruppen, eller børn, der bor med personer i risikogruppen, der bliver tilbudt vaccinen.

Helene Probst forklarede på pressemødet den danske enegang med smittesituationen.

»Men først og fremmest står vi stadig midt i en epidemi. Vi står i en historisk sundhedskrise, og vi synes allerede, at den har varet måske lidt for længe – i hvert fald rigtig længe,« sagde Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at de 5-11 årige børn vaccineres mod coronavirus. I alt er tilslutningen til vaccinerne til børn endt på omkring 42 procent.

Af flere af de udleverede mail fremgår, at der blev sat spørgsmålstegn ved andre dele af den daværende coronarestriktioner blandt de eksperter, der rådgav Sundhedsstyrelsen.

»Det er vigtigt at drøfte det overordnede princip om, at børn skal hjemsendes som kontakter, testning osv. af asymptomatiske,« skrev Gitte Kronborg, overlæge på Hvidovre Hospital, i en mail 19. november.

»Kunne man undlade dette og koncentrere sig om, at symptomatiske børn skal blive hjemme – det er en lidt urimelig begrundelse for vaccination, at vi i Danmark har valgt at hjemsende børn, der er kontakter.«

Den holdning tilsluttede overlæge ved Rigshospitalet Marie-Louise von Lonstow sig i en mail samme dag. Her gjorde hun også opmærksom på, at man ikke ved nok om brugen af coronavaccinen til de mindste børn:

»Vi har flere gange gjort opmærksom på de få tilgængelige sikkerhedsdata for vaccinen i denne aldersgruppe. Kun 1.444 børn har været fulgt i to måneder. Det er ikke nok til at kunne evaluere sjældnere bivirkninger, som er vigtige at kende til ved massevaccination.«

Sundhedsstyrelsen skriver i en mail, at man ikke har mulighed for at kommentere sagen på grund af vinterferie. B.T. har i flere dage forsøgt at få en kommentar fra Lone Graff Stensballe, men hun er ikke vendt tilbage.