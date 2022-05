Det har været decideret forkert, hver gang Sundhedsstyrelsen har sagt, at Danmarks kæmpestore indkøb af to millioner jodtabletter 'intet' har at gøre med krigen i Ukraine.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en aktindsigt i processen.

Af en mail dateret 16. marts fra Sundhedsministeriet til Sundhedsstyrelsen skriver ministeriet:

'At det ud fra forsigtighedsprincippet i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Ukraine vurderes, at der er behov for opjustering af den danske beholdning af jodtabletter.'

Foto: Direktoratet for Strålebeskyttelse og Nuklear Sikkerhed i Sverige Vis mere Foto: Direktoratet for Strålebeskyttelse og Nuklear Sikkerhed i Sverige

Men i en pressemeddelelse lidt under en måned senere nævner Sundhedsstyrelsen, at krigen i Ukraine 'har vist os, at verden er uforudsigelig', men den uforudsigelighed havde altså intet med indkøbet at gøre, forsikrede styrelsen.

I stedet skriver styrelsen, at 'et jodberedskab skal kun anvendes i tilfælde af nukleare uheld i Danmarks nærområde'. Styrelsen kommer selv med eksemplerne i Tyskland eller Sverige.

Da Berlingske dagen efter spurgte ind til, om indkøbet havde noget at gøre med krigen, afviste Sundhedsstyrelsen det kategorisk.

»Anbefalingen har intet med situationen i Ukraine at gøre. Jodtabletterne skal bruges i tilfælde af, at der sker et atomuheld i Danmarks nærområde,« lød det i et skriftligt svar til avisen.

Det gør jod Når man indtager jod, bliver det optaget i skjoldbruskkirtlerne. Det forhindrer, at eventuelt radioaktivt jod, som der kan være i forbindelse med en nuklear hændelse, bliver optaget. Dermed nedsætter man også risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen.

Men på de indre linjer bliver den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Ukraine dog gentagne gange brugt som argument for, at der skal indkøbes jodtabletter. Ligesom det i flere mail understreges, at indkøbet haster.

Det er dog ikke tilladt for Sundhedsstyrelsen at sige, at krigen ikke har noget med indkøbet at gøre, hvis det er tilfældet, slår lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen fast.

»Det må de ikke. Når de angiver en grund, så skal de også angive den rigtige grund. Sundhedsstyrelsen har sandhedspligt,« siger han.

Kent Kristensen fortæller, at det kan medføre kritik af Sundhedsstyrelsen, hvis de ikke angiver den rigtige grund til indkøbet.

Professor i sundhedsøkonomi ved VIVE Jakob Kjellberg pointerer også, at Sundhedsstyrelsen bør være ærlig om årsagerne til indkøbet.

»Man skal i udgangspunktet tale sandt. Det er et godt forvaltningsretsligt princip.«

Han undrer sig over, at Sundhedsstyrelsen ikke meldte ud, at situationen i Ukraine var en del af baggrunden for beslutningen om indkøbet af jodtabletterne.

»Det er mærkeligt, at man ikke bare står ved, at den ændring, der er i sikkerhedssituationen, har en kobling til indkøbet. Man rutter måske lidt med sandheden,« siger Jakob Kjellberg.

Zaporizjzja-atomkraftværket blev angrebet 4. marts 2022 og er nu under russisk kontrol. Foto: HANDOUT Vis mere Zaporizjzja-atomkraftværket blev angrebet 4. marts 2022 og er nu under russisk kontrol. Foto: HANDOUT

Han pointerer, at Sundhedsstyrelsen rent teknisk kan have taget udgangspunkt i nogle ældre vurderinger af sikkerhedssituationen, da de skulle lave indkøbet, og at det er dem, der henvises til i pressemeddelelsen.

»Det kan godt være rigtigt, men for alles skyld ville det være lettere at fortælle, at den nuværende sikkerhedsvurdering er koblet til Ukraine.«

Seniorforsker emeritus ved DTU Miljø med ekspertise i radioaktiv stråling Sven Poul Nielsen har fulgt sagen med Sundhedsstyrelsen indkøb.

»Jeg syntes dengang, det var et meget underligt forløb, og det viser sig nu, at jeg havde ret,« siger han og fortsætter:

»De nye oplysninger bekræfter den fornemmelse, mange nok havde af, at indkøbet havde noget med krigen i Ukraine at gøre.«

B.T. har bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvorfor de afviste, at indkøbet af jodtabletterne havde noget med Ukraine at gøre, når Sundhedsministeriet skriver det modsatte i interne mail.

Sundhedsstyrelsen skriver i et svar til B.T., at man allerede i 2019 var i gang med at vurdere behovet for jodtabletter, men at corona satte arbejdet på pause.

Styrelsen fastholder således:

'Anbefalingen har været under udarbejdelse gennem længere tid, længe før der opstod konflikt i Ukraine.'