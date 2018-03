Finanspolitiske vagthunde appellerer til regeringen om at genoverveje flytning af Det Økonomiske Råd.

København. Kritikken af regeringens tvangsflytning af Det Økonomiske Råd (DØR) fra København til Horsens vil ikke forstumme.

PBO - OECD's netværk af økonomiske og finanspolitiske vagthunde - advarer nu imod, at beslutningen eksekveres.

- Vi håber, at regeringen vil tænke sig nøje om, før den går videre med planerne. Ikke bare på grund af de mulige konsekvenser for Danmark, men også på grund af det signal, det vil sende til lande, hvor traditionen for at have uafhængige institutioner og uafhængig rådgivning er mindre fodfæstet.

Sådan skriver PBO, der repræsenterer 29 institutioner fra 26 lande, i et debatindlæg i Politiken torsdag.

I denne uge undsagde også den første officielle EU-institution VLAK-regeringens beslutning om at flytte Danmarks finanspolitiske vagthund 250 kilometer væk fra Christiansborg.

Herhjemme er koret at kritikere efterhånden også omfangsrigt.

Det tæller eksempelvis Dansk Folkeparti, LO, 3F, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet.

Det får ikke økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til at ryste på hånden. I en mail til Politiken skriver han, at det er en "ærlig sag, at der er forskellige syn på spørgsmålet om udflytning af statslige arbejdspladser".

Han tilføjer dog i samme forbindelse:

- Regeringens holdning er klar og fremgår tydeligt af regeringsprogrammet: Vi skal fortsætte arbejdet med at skabe balance på tværs af landet med yderligere flytning af statslige arbejdspladser.

