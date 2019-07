»Margrethe Vestager kan blive direktøren for det hele.«

Sådan siger professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard, om den post som EU Kommissionens formand, som Vestager er i spil til. En post som en internationalt anerkendt klummeskribent drømmer om at se hende på.

'Margrethe Vestager er den mest kvalificerede kandidat til posten som formand for EU Kommissionen. Hun er en socialliberal med gode forbindelser på tværs af det politiske spektrum. Hun får ting til at ske gjort: hun har taget kampen op med amerikanske teknologigiganter og vundet,' skriver Jeremy Cliffe på Twitter.

Men klummeskribenten for det velansete medie The Economist går længere end det.

Han forsøger at skabe opbakning til Vestagers kandidatur ved at aktivere sine næsten 70.000 følgere på det sociale medie.

'Retweet hvis du er enig i, at EU burde genoverveje hende i morgen (tirsdag, red.),' fortsætter han.

Det har næsten 900 af dem foreløbig gjort, og i kommentarsporet er der overvejende opbakning til Jeremy Cliffe's standpunkt.

Efter over 18 timers forhandlinger afbrød EU's stats- og regeringschefer mandag eftermiddag deres bestræbelser på at løse kabalen om fordeling af topposter i EU, men tirsdag klokken 11 går det løs igen.

Margrethe Vestager is the most qualified candidate to be EU Commission president. She is a social liberal with good connections across the poitiical spectrum. She gets things done: she's taken on US tech giants and won.



RT if you agree EU leaders should reconsider her tomorrow. pic.twitter.com/EsMhhCzBON — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) 1. juli 2019

Især fire navne er i spil til at afløse Jean-Calude Juncker som formand for Eu Kommissionen: hollandske Frans Timmermans, tyske Manfred Weber, franske Michel Barnier - og Margrethe Vestager.

Ifølge flere medier, herunder The Week, er Timmermans stadig favorit, men flere østeuropæiske lande vil meget nødig se den hollandske socialist få posten, som er den mest magtfulde i hele EU.

Og hvis der ikke kan opnås enighed om Timmermans, er der ifølge The Week dødt løb mellem Vestager og Barnier, der blev kendt som EU's chefforhandler under de besværlige brexit-forhandlinger.

Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen (S) har da heller ikke opgivet at få Vestager valgt til kommissionsformand - eller en anden toppost i EU.

»I hvert fald er Margrethe Vestager på bordet. Og det er den danske kandidat i sådan lidt forskellige udgaver og versioner. Det siger altså også, at der ikke er en færdig, klappet aftale på plads. Hvad jeg jo synes, der burde være,« siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Mandag sagde statsministeren til Ritzau, at hun oplever 'en bred respekt omkring Margrethe (Vestager, red.)', som 'går lidt på kryds og tværs af forskellige interesser.'

Ifølge TV2's oplysninger er Margrethe Vestager et varmt bud på en ny første vicepræsident i EU-Kommissionen.

Hvis posten som kommissionsformand skulle gå hendes næse forbi, vel at mærke.