Regeringen fremstod helt enig og stålsat, da otte ministre stillede op til pressemøde i bidende kulde i ghetto-bydelen Mjølnerparken i København - statsminister Lars Løkke Rasmussen, udlændingeminister Inger Støjberg og seks andre omringet af demonstranter, sikkerhedsvagter, politi og pressefolk.

Men ifølge BTs kilder er der ikke total enighed om ghetto-udspillets lyksaligheder i Venstres folketingsgruppe.

»Nogle mener, det er forkert, der kun er pisk og ingen gulerod i forslagene,« siger en kilde, der ønsker at være anonym.

En anden Venstre-kilde siger:

»Kritikerne er ikke som sådan imod den hårde udlændingepolitik, men de kan ikke lide Inger Støjbergs facon, som er lidt for firkantet.«

Ikke desto mindre er det Inger Støjberg, der har trukket det længste strå i ghetto-udspillet. Selv om der ifølge BTs oplysninger har været en del mere vidtgående stramninger på tegnebrættet, som er blevet droppet, så har Støjberg i store træk fået sin vilje.

Ordren fra Lars Løkke gik på, at idéerne i modsætning til tidligere skulle komme fra politikerne, ikke fra embedsmændene, og de skulle være præcist målrettet de personer og geografiske områder, det handler om.

Ministergruppen bestående af Inger Støjberg, Søren Pape Poulsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille fandt på ideerne og afprøvede dem på embedsmændene, hvor nogle vidtgående forslag blev bremset. Forslagene blev præsenteret for folketingsgrupperne, bl.a. på møder på Marienborg. Selv om alt ikke kom igennem, kan Inger Støjberg være meget tilfreds med resultatet.

En rådgiver-kilde, der følger begivenhederne tæt, siger:

»Inger Støjberg var blevet upopulær i folketingsgruppen og Venstre-toppen, efter at hun fejrede 50 udlændingestramninger med en kage i marts sidste år. Men nu er det igen hende, der tegner Venstres udlændingepolitik og er inde i varmen hos Lars Løkke. Nu ligger presset i stedet på innovationsminister Sophie Løhde, der har svært ved at løse sin opgave med overenskomsterne for de offentligt ansatte.«

Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Eyvind Vesselbo tør godt sætte ord på kritikernes bekymring.

»Lars Løkke fremlagde en ghetto-plan, der var næsten identisk med den i 2010. Jeg fulgte grundigt med i, hvad der skete dengang, og der skete absolut ingenting,« siger han.

»Det erkender Løkke også og siger, at nu skal der ske noget. Men det svarer fuldstændig til, da Anders Samuelsen sagde, at nu kommer der skattelettelser. Det nytter simpelthen ikke at lave den slags lovgivning, hvor man kun straffer uden også at lave sociale tiltag,« siger Eyvind Vesselbo.

Venstres tidligere integrationsminister og retsordfører Birthe Rønn Hornbech tager skarpt afstand fra den del af ghetto-planen, der handler om at idømme dobbelt straf for den samme forbrydelse, hvis den begås i en ghetto.

»Det forekommer mig ubegribeligt. Jeg tager stærkt afstand fra det. Det er, som om man vil indføre undtagelsestilstand i Danmark,« siger Birthe Rønn Hornbech til Ritzau.