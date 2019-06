Der er opstået intern strid i Frederiksberg Kommune i forbindelse med afskedigelsen af kommunens kommunaldirektør, Torben Kjærgaard.

I Frederiksberg Kommune er det Magistraten, der er en anden betegnelse for de 11 medlemmer af kommunens Økonomiudvalg, som har truffet beslutningen om at skille sige af med kommunaldirektøren.

Men den beslutning af ikke enstemmig.

Socialdemokratiet er nemlig ikke enig i beslutningen, som skal endelig gennemføres ved det næste møde i kommunalbestyrelsen, der finder sted 26. august.

En af årsagerne til utilfredsheden er, at kommunen for under et år siden skiftede borgmester, da den konservative Simon Aggesen tog over for den mangeårige borgmester Jørgen Glenthøj (K).

Det fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører i kommunen, Sine Heltberg, til TV 2 Lorry. Samtidig påpeger hun et par årsager yderligere.

»Fyringen betyder, at Frederiksberg Kommune skal have sin fjerde kommunaldirektør på under 10 år. Det kan godt bekymre os, at Frederiksbergs nye borgmester, Simon Aggesen, ikke søger at skabe et samarbejde med en kommunaldirektør, der forlader Frederiksberg i sund form, siger Sine Heltberg.

Hun mener også, at fyringen af Torben Kjærgaard er en dårlig beslutning, da det ofte er en dyr fornøjelse at fyre en kommunaldirektør.

Tidligere har B.T. kunnet beskrive, at Peter Loft, tidligere kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune, som blev fyret i oktober 2018, modtog over to millioner i fratrædelsesordning.

TV 2 Lorry har også kunnet beskrive, at Vallensbæk Kommune måtte af med omkring 2,8 millioner kroner, da de afskedigede tidligere kommunaldirektør Lars Hansen i 2018.

Frederiksberg Kommune oplyser til TV 2 Lorry, at man ikke kommenterer personsager. Men i en pressemeddelelse om fyringen skrives der:

'Torben Kjærgaard har ydet en stor og kompetent indsats i de godt 7 år, han har varetaget stillingen som kommunaldirektør.'

'Fremadrettet har kommunen et ønske om en anden profil i stillingen, og på den baggrund har magistraten besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at samarbejdet ophører.'

Det oplyses yderligere, at Torben Kjærgaard er blevet 'fritaget for tjeneste'.

Hvad Torben Kjærgaard kan se frem til at få i fratrædelse, står endnu ikke klart.

I pressemeddelelsen oplyser kommunen, at vilkårene skal drøftes med hans faglige organisation.