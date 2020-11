Et voldsomt internt slagsmål mellem regeringens røde støttepartier er brudt ud. Stridspunktet er mink-skandalen, og hvordan den skal kulegraves.

Partiet Frie Grønne, med blandt andre Alternativet-udbryderne Sikander Siddique og Uffe Elbæk, kræver nu en undersøgelseskommission – og lægger sig dermed på linje med den borgerlige opposition.

I skarpe vendinger kritiserer partileder Sikander Siddique især SF og Enhedslisten for 'hykleri' og 'dobbeltmoral', fordi de to partier kun vil gå med til en - efter deres mening - tandløs advokatundersøgelse.

»Lad os nu bare være ærlige. Havde det handlet om en blå regering, så havde de to partier for længst støttet, at sagen skulle undersøges helt til bunds i form af en undersøgelseskommission,« siger Siddique.

Sikandar Siddique og Uffe Elbæk går efter en undersøgelseskommission i minkskandalen og kritiserer andre røde partier for 'hykleri'. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Sikandar Siddique og Uffe Elbæk går efter en undersøgelseskommission i minkskandalen og kritiserer andre røde partier for 'hykleri'. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Siddique opfordrer derfor på 'det kraftigste' de øvrige venstrefløjspartier til at 'slå ring om demokratiet – og ikke bare om regeringen'.

»Ellers bliver det simpelthen for dobbeltmoralsk. Man skal have samme standard, uanset hvem der sidder i regeringen. Ellers er det skadeligt for tilliden til venstrefløjen,« advarer Frie Grønne-lederen.

Han påpeger, at SF's og Enhedslistens argumenter for ikke at ville kræve en undersøgelseskommission 'én til én svarer til de krumspring, som partierne i blå blok foretog for at undgå, at Inger Støjberg blev undersøgt'. Og han frygter, at det vil tage luften ud af venstrefløjens kritik af Støjberg, at der ikke er opbakning til en nærmere undersøgelse af regeringens lovbrud i forbindelse med minksagen.

Det er et flertal i Folketinget, som i den kommende tid skal afgøre, hvilken undersøgelsesform der skal bringes i spil. Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti samt Liberal Alliance går efter en undersøgelseskommission, men kan endnu ikke mønstre et flertal.

Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille Skipper (EL) er dobbeltmoralske, mener Frie Grønne. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille Skipper (EL) er dobbeltmoralske, mener Frie Grønne. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen, SF og Enhedslisten mener, at en advokatundersøgelse er tilstrækkelig – også selv om en sådan kun kan undersøge skriftlige kilder og ikke foretage egentlige afhøringer.

Dermed er De Radikale foreløbigt afgørende. Og herfra lyder det, at en helt tredje model skal bringes i anvendelse, nemlig en parlamentarisk undersøgelse, hvor politikere selv foretager undersøgelsen – dog eventuelt med assistance udefra.