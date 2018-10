Institut for Menneskerettigheder mener, at Danmark bringer en troværdig stemme ind i UNHRC.

New York. For første gang nogensinde er Danmark blevet valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC).

Det gavner både Danmark og rådet, at Danmark har fået en plads, mener Jonas Christoffersen, direktør i Institut for Menneskerettigheder.

- Nogle gange er det et meget beskidt politisk og diplomatisk spil, når det handler om, hvordan man skal udtale sig om forskellige lande og menneskerettighedsspørgsmål.

- I det diplomatiske spil er der nogen, der skal komme med en menneskeretlig troværdighed og de gode argumenter.

- Selvfølgelig bliver Danmark en lille spiller i det store spil. Men hvis ikke vi er med, er nogle andre med. Man kan helt nøgternt konstatere, at Danmark er et stærkt menneskerettighedsland, siger Jonas Christoffersen.

Kritikere har peget på, at lande som Kina, Cuba og Venezuela er medlemmer, selv om de krænker menneskerettigheder.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mener derfor, at en reform er nødvendig.

- Man skal kigge på, hvilke lande der fremover bliver valgt ind. Der sidder i dag lande, som ikke lever op til de højeste standarder. Det vil vi forsøge at tage fat på, siger Anders Samuelsen.

Men det bliver vanskeligt for Danmark at få trumfet igennem, vurderer Institut for Menneskerettigheders direktør.

- Sandsynligheden for, at man kommer igennem med det, er meget lille, siger Jonas Christoffersen.

- De demokratiske lande - de såkaldt vestlige lande - er ikke i flertal. Så vi skal overtale et flertal til at give magten til mindretallet. Det bliver svært.

