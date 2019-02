Meget gæld kan hentes af frivillighedens vej, mener inkassobranchen, der gerne hjælper skattemyndighederne.

Hvis de danske skattemyndigheder har brug for en hjælpende hånd til at få indhentet nogle af de tilgodehavender, som det offentlige eller statsejede selskaber savner at få ind, giver inkassobranchen gerne en hånd.

Men det bliver kun med opkrævning og ikke med inddrivelse, slår næstformand i Dansk Inkasso Brancheforening Claus Spedtsberg fast.

- Opkrævning er der, hvor man finder en løsning med den, der skylder penge, af frivillighedens vej. Inddrivelse er der, hvor der bliver fundet en løsning uden samtykke. Det er der, hvor skattemyndigheder laver en automatisk afregning og tager pengene uden, at der ligger en aftale.

- Når det drejer sig om inddrivelse - altså at tage folks penge uden samtykke - så er det vores opfattelse, at det er en myndighedsopgave.

Tilbuddet om hjælp er blevet aktuelt, efter at Rigsrevisionen i en rapport har foreslået, at skattemyndighederne søger hjælp med at få nogle af sine udeståender hentet hjem.

Den samlede gæld til det offentlige er ifølge Rigsrevisionens rapport på 116 milliarder kroner.

Ifølge Claus Spedtsberg kan Rigsrevisionens forslag give mening, fordi skatteydere såsom erhvervsfolkene Stine Bosse og Martin Thorborg har givet udtryk for, at de har fået eftergivet gæld, de ikke anede de havde. Og som de gerne havde betalt.

- Vi ved fra det private område, at langt de fleste sager løses i opkrævning og ikke kommer til inddrivelse, siger han.

- Og vi har set eksempler i den seneste tid, hvor folk står frem og siger: Jeg vidste ikke, at jeg havde en regning. Havde jeg vidst det, havde jeg betalt.

- Det var ikke sket, hvis man havde os eller advokater. Det skyldes, at opkrævningsarbejdet ikke er prioriteret højt nok.

/ritzau/