Inger Støjberg er færdig med at 'vende skråen'.

Efter to måneders drama og spekulationer omkring Venstres tidligere næstformand, vælger Inger Støjberg nu at forlade det parti, hun har været en del af hele sit voksne liv.

Det skriver Skive Folkeblad, der har talt med Inger Støjberg:

»Det er uendeligt tungt for mig, men det kan ikke være anderledes. I den periode, jeg er i nu, er det at være løsgænger den bedste måde, jeg kan blive ved med at kæmpe for de værdier, jeg står for,« siger hun til Skive Folkeblad.

Pernille Vermund (NB) og Inger Støjberg (V) under sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om rigsretstiltale mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 2. februar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Hun vælger dermed ikke at skifte til hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, som har ellers har haft den helt store lokkemad fremme.

I stedet tilslutter Inger Støjberg sig den lange række af løsgængere i Folketinget.

Det sker efter en periode med heftige kampe mellem Støjberg og partiledelsen.

Mellem jul og nytår blev hun afsat som næstformand efter Jakob Ellemann-Jensens ønske. Det skete kun få dage efter, at Ellemann-Jensen på forsiden af Jyllands-Posten erklærede sin støtte til at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Siden har angrebene fløjet frem og tilbage i både pressen og på sociale medier.

Inger Støjberg (V) taler med pressen efter Folketinget har drøftet rigsretstiltale mod hende i Folketingssalen på Christiansborg i København torsdag den 28. januar 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Da Venstre på et gruppemøde 14. januar endeligt afgjorde sin støtte til en rigsretssag, lød den hårde melding fra Støjberg efterfølgende:

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig,« sagde hun og kaldte det for den største 'mistillidserklæring', hun kunne få.

I Venstres ledelse har der været en udbredt irritation over, at Inger Støjberg ikke meldte klart ud om sin politiske fremtid.

»Nu synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Nu har den mediemæssigt fået, hvad den kan trække på den konto. Nu er det rimelige over for partiet – som både jeg og Inger Støjberg holder meget af – at der kommer et svar,« sagde Jakob Ellemann-Jensen på Venstres ekstraordinære landsmøde forrige søndag.

Hver gang Inger Støjberg er blevet spurgt til hendes fremtid, har svaret lydt, at »nu skal jeg lige vende skråen«.

Det er hun så færdig med nu.

Et stort flertal rejste i tirsdags en rigsretssag mod Inger Støjberg i sagen om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar.

32 af Venstres 41 folketingsmedlemmer stemte for en rigsret, mens ni Venstre-folk stemte imod.

De seneste tids turbulens har også haft konsekvenser for Inger Støjbergs helbred. Søndag sendte hun en mail til Venstres folketingsgruppe, hvor hun forklarede, at hun havde været indlagt på Aalborg Universitetshopital 'et par dage' i starten af sidste uge.

»Jeg ønsker bestemt ikke, at én eneste af jer skal igennem samme tur, som jeg er,« skrev hun blandt andet i mailen, som B.T. er i besiddelse af.

Hvad hun fejlede vides ikke.

Inger Støjberg blev første gang valgt til Folketinget for Venstre i 2001, og siden har hun været minister af to omgange. Først som beskæftigelses- og ligestillingsminister i 2009-2011, og siden som udlændinge- og integrationsminister i 2015-2019.