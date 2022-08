Lyt til artiklen

Ifølge Inger Støjberg er der ingen tvivl.

Det skal være forbudt at bære tørklæde i folkeskolen.

Udmeldingen kommer efter kommissionens anbefaling, hvis formål er at skabe større lighed mellem muslimske og etnisk danske piger.

Men Inger Støjbergs opbakning til lovforslaget kan klinge hult.

Delanbefalinger fra kommissionen Kommunale beredskabsplaner mod æresrelateret social kontrol

Bedre brug af sundhedsplejerskens adgang til minoritetsetniske familier

Styrket viden om og fokus på æresrelateret social kontrol i daginstitutioner og grundskoler

Kurser om moderne dansk børneopdragelse til udvalgte minoritetsetniske forældre

Børnegrupper i de danske dagtilbud skal afspejle befolkningen

Justering af faget kristendomskundskab for at undgå fritagelse

Forbud mod brug af hovedtørklæder i grundskolen

Styrkelse af seksualundervisningen i grundskolen

Skærpet kontrol med muslimske friskoler Kilde: Kommissionen for den glemte kvindekamp

For i 2018 blev selvsamme lovforslag stillet. Her lød det, at det skulle være forbudt for alle offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdet.

Dengang var hun udlændinge- og integrationsminister og var en del af Venstre. Og her havde tonen en helt anden lyd.

»Som forslaget er formuleret, er det ikke proportionalt, og det kan indebære diskrimination, da det ikke gælder alle religiøse symboler,« sagde hun dengang om forslaget, hvor hun også henviste til diskrimination i henhold til Grundloven, der forbyder diskrimination på baggrund af tro.

Da B.T. torsdag talte med Inger Støjberg, afviste hun dog den påstand.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Og ifølge Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator, ser det skiftende standpunkt ikke alt for godt ud.

»Det kommer til at se hyklerisk ud, når hun tidligere har kaldt det for diskrimination. Det ser ikke godt ud for Inger Støjberg. Det ligner jo, at hun skifter standpunkt,« slår han fast.

I dag er Inger Støjberg en del af Danmarksdemokraterne, som hun har stiftet, og derfor giver det god mening, at standpunktet kommer nu.

»Når man er i et parti – og det gjaldt også Inger Støjberg (dengang Venstre red.) – så er man jo nødt til at forsvare det, der er partiets politik. Det er man også nødt til at gøre, når man er uenig i den politik,« siger Joachim B. Olsen videre.

Han understreger, at han er helt sikker på, at hvis der dengang var en diskussion internt i Venstre, så havde Støjberg været i den fløj af partiet, der godt kunne se sig selv i sådan et forbud.

»Men det er klart, at det bider hende lidt i bagdelen nu. For det ser aldrig godt ud, når en politiker siger en ting og så skifter holdning,« siger han.

Dog tror Joachim B. Olsen ikke, at Støjberg får de største konsekvenser at mærke.

»Sæt et ansigt på stram udlændingepolitik, så tænker mange på Inger Støjberg. Hun har så stærkt et brand, at jeg tror, mange vælgere køber den, selvom hun tidligere har sagt noget andet. Det er ikke alle, der kan slippe afsted med det, men det tror jeg godt, Støjberg kan.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.