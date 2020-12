Inger Støjberg trak sig tirsdag aften som næstformand i Venstre, men hvad, fremtiden bringer, er endnu uvist.

Herunder også, om hun ønsker at fortsætte i Venstre.

Det oplyser den afgående næstformand til DR.

»Jeg skal lige vende skråen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg skal lige overveje, hvad der nu skal ske - det, synes jeg egentlig også, er fair nok, fordi det kom som noget af en overraskelse for mig det her. Så jeg skal lige tænke mig om i et stykke tid.«

Tirsdag aften bad Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen endnu engang Inger Støjberg om at træde tilbage fra posten som næstformand i Venstre, hvilket hun indvilgede i.

Efterfølgende var Jakob Ellemann-Jensen på Facebook ude og oplyse, at samarbejdet mellem de to ikke fungerer længere – og desuden ikke har gjort det i lang tid.

'Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi er kørt skævt af hinanden gennem længere tid. Og jeg må konstatere, at det er helt uholdbart, at Venstre nu er endt i en situation, hvor formanden ikke kan lede med opbakning fra sin næstformand,' skriver han blandt andet.

I opslaget skriver Venstre-formanden dog også, at han fortsat ser Inger Støjberg som en del af partiet.

Men hvorvidt det også er tilfældet for hovedpersonen selv, er hun altså på nuværende tidspunkt ikke afklaret omkring.

Inger Støjberg understreger dog over for DR, at hun elsker Venstres bagland, og at hun er overrasket over, at hun blev bedt om at gå.

»I politik går det op og ned, nu går det lidt ned. Men mon ikke det går op igen på et tidspunkt,« siger Inger Støjberg.