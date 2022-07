Lyt til artiklen

Danmarksdemokraterne, med Inger Støjberg i spidsen, har fundet partiets næstformand.

Navnet er Pernille Roth, og hun skal nu være næstformand i Inger Støjbergs nye parti.

Det bekræfter hun over for TV 2 Nord, og Inger Støjberg bekræfter det selv over for Ritzau.

»Jeg ser det ikke som om, jeg skal være politiker. Jeg har i mange år været i politiske organisationer, og det synes jeg faktisk er rigtig sjovt,« udtaler Pernille Roth og fortsætter:

»Der kan man få lov til at påvirke politikerne, så lige nu ser jeg ikke, at jeg skal stille op til noget,« siger hun til TV 2 Nord.

Pernille Roth har tidligere været formand for Venstre i Nordjylland.

Men nu skal hun være næstformand i Danmarksdemokraterne, og hun er i øvrigt nabo med Inger Støjberg.

Inger Støjbergs parti har på rekordtid opnået de 20.182 vælgererklæringer, som det kræver, før et parti er opstillingsberettiget til et folketingsvalg.