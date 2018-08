Udlændinge- og integrationsministeriets øverste embedsmand går på pension. Støjberg vil savne ham.

København. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mister sin departementschef, Uffe Toudal, der har stået i spidsen for hendes ministerium, siden det blev oprettet i 2015.

Toudal går på pension og stopper med udgangen af september, oplyser ministeriet.

- Jeg vil komme til at savne Uffe, hans kompetente rådgivning og hans evigt gode humør, udtaler Støjberg i en skriftlig kommentar.

64-årige Uffe Toudal har tidligere været departementschef i Videnskabsministeriet og har i øvrigt en lang karriere som embedsmand bag sig.

Støjberg udtrykker forståelse for, at han ønsker at stoppe. Hun peger på, at han blev departementschef i et helt nyoprettet ministerium efter folketingsvalget i 2015.

Stort set samtidig blev Danmark og Europa ramt af, hvad Støjberg betegner som "en flygtningekrise af historiske dimensioner".

- Det har været Uffes opgave at opbygge en helt ny organisation, samtidig med at ministeriet har skullet levere tonsvis af politik til mig som minister og resten af regeringen.

- Det svarer til at bygge en flyvemaskine i luften, og den opgave har Uffe løst til UG, hedder det i ministerens kommentar.

/ritzau/