Inger Støjberg får tre advokater til at forsvare sig i den kommende sag ved Rigsretten. Det oplyser advokatfirmaet offersen : christoffersen torsdag.

Rigsretten har beskikket advokaterne Nicolai Mallet og René Offersen som forsvarere. Desuden indgår advokat Jonas Christoffersen i holdet, som vil forsøge at få den tidligere minister frifundet.

- Jeg mener, at Inger Støjberg skal frifindes, selv om mange har dømt hende på forhånd, siger Jonas Christoffersen i en udtalelse.

Han har tidligere været direktør for Institut for Menneskerettigheder. Han forlod instituttet for lidt mindre end et år siden.

- Det er meget voldsomt, at Folketingets flertal vil straffe en tidligere minister. Instrukskommissionens beretning er ingen dom, og vi har tillid til, at Rigsretten vil frifinde Inger Støjberg, når vi får vendt hver en sten, lyder det fra Jonas Christoffersen.

Inger Støjberg blev for nylig løsgænger, da hun forlod Venstre.

Anklagen mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister drejer sig om, at hun skal have overtrådt loven om ministres ansvarlighed. Fra februar til december 2016 var hun ansvarlig for, at ægtepar på asylcentre ulovligt blev skilt ad, lyder det.

Indgrebet gjaldt de par, hvor kvinden var under 18 år, og adskillelsen skete uden undtagelse.

Men det var i strid med menneskerettighedskonventionen, der sikrer retten til et familieliv, ligesom kravene til individuel partshøring blev tilsidesat, påstås det i tiltalen.

De to anklagere ved den kommende sag i Rigsretten bliver advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord.

Med fire hovedsynspunkter vil forsvarerne kræve frifindelse af Inger Støjberg:

Hensigten var at beskytte pigerne. Hun gav ikke en instruks til Udlændingestyrelsen, men udsendte en pressemeddelelse. Ingen embedsmænd fik en tjenestebefaling om at gøre noget ulovligt. Og desuden har hun ikke begået fejl, der er så alvorlige, at de vil kunne straffes med bøde, lyder det.

Hvornår sagen går i gang, er endnu ikke fastlagt.

