Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, ville nødig være mand i 2020 med den nuværende debat om sexisme.

Debatten om sexisme har fyldt meget i offentligheden i den seneste tid.

Men nu er det ved at have taget overhånd, mener Venstres næstformand og fungerende formand, Inger Støjberg.

- Det er simpelthen for langt ude, når vi ser eksempler på, at selv helt uskyldige komplimenter om en kvindes udseende kan blive udlagt som sexisme, skriver hun på Facebook.

- Der har i medierne været eksempler på politikere, der har følt sig krænket over at få at vide, at de er pæne. Altså hvad der efter min mening bør opfattes som et godt gammeldags kompliment, skriver hun.

Debatten om sexisme blev for alvor skudt i gang, da tv-værten Sofie Linde i august fortalte, at hun som 18-årig var blevet udsat for sexisme fra en "tv-kanon" i DR.

Vedkommende havde ifølge Linde sagt, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham oralsex. Sofie Linde sagde nej til manden.

I første omgang var fokus på krænkelser i mediebranchen. Siden har debatten også bredt sig til den politiske verden.

Flere nuværende og tidligere politikere er stået frem med beskrivelser af, hvordan de er blevet udsat for sexisme.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) undskyldte i sidste uge igen for sin handling, da han i 2008 havde sex med en dengang 15-årig pige i forbindelse med et arrangement i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Inger Støjberg understreger i sit Facebook-opslag, at ingen skal finde sig i at blive "berørt upassende eller blive udsat for deciderede overgreb".

- Men lige nu er det, som om alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre. Jeg vil derfor også meget, meget nødig være mand i 2020, for ALT kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme.

- På den anden side har vi de dybt grænseoverskridende tilfælde med trusler eller krav om seksuelle ydelser.

- Det er altså to vidt forskellige ting, og vi skal passe på med, det ikke skvulper over i hinandens kar. Gør det det, så risikerer vi, at det tager alvoren ud af de virkelige krænkelsestilfælde, skriver hun.

Inger Støjberg er i øjeblikket fungerende formand for Venstre. Hun passer posten, mens formand Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt efter at være blevet opereret for to diskusprolapser.

/ritzau/