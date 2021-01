»Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet, til dig, Jakob. Det er der blevet sagt meget om.«

Det siger Inger Støjberg i sin tale som afgående næstformand i Venstre søndag formiddag.

Samarbejdet er dog gået helt skævt. Det erkendte Jakob Ellemann-Jensen få minutter tidligere på talerstolen:

»Vores makkerskab kørte skævt. Det gjorde det desværre i en længere periode. Det må være op til den enkelte at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Men det fungerede ikke, samarbejdet.«

Danmark skal ikke tilpasse sig islam Inger Støjberg i sin tale som afgående næstformand

Det er endnu uvist, om Inger Støjberg bliver i Venstre.

»Ingen ved, hvad morgendagen bringer - det ved heller ikke jeg,« siger hun.

Inger Støjberg mener, at der er for meget i Venstre, som har ændret sig.

»Måske er jeg for gammeldags. Men jeg mener ærligt talt, at man som dansker har krav på at vide, hvad politikere mener. Også selv om det ikke lige er populært alle vegne,« siger Inger Støjberg, der mener, at avisredaktionerne i København ikke har brudt sig om hendes politik.

»Ingen ved, hvad morgendagen bringer - det ved heller ikke jeg,« siger Støjberg om sin fremtid. Foto: Mads Claus Rasmussen

Et flertal i Folketinget vil stille Støjberg for en rigsretssag på grund af Støjbergs ulovlige instruks om at adskille asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Men hun står fortsat på mål for sin udlændingepolitik, slår hun fast:

»For mig er udlændingepolitik noget, man skal bære i hjertet,« siger hun.

Støjberg mener, at samarbejdet mellem Venstre og resten af blå blok er kørt skævt.

På det seneste har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kritiseret Jakob Ellemann-Jensen i hårde vendinger for at stemme for en rigsretssag.

»Hvis Venstre igen skal have statsministerposten i Danmark, så kræver det, at vi tillægger et nært og respektfuldt forhold til de partier, der skal lægge mandat til,« siger Støjberg.

»Det er en forudsætning, at vi stoler på dem, og at de stoler på os.«

Og så vender Støjberg igen tilbage til sin mærkesag: udlændingepolitikken:

»Jeg siger tingene ligeud. Det nytter ikke, at vi bliver politisk korrekte,« siger hun og slår fast:

»Danmark skal ikke tilpasse sig islam.«

Hun har et løfte, som hun giver som sine afsluttende ord fra talerstolen:

»De værdier, som Venstre har stået med i alle de år. De værdier, vil jeg altid kæmpe for. Uanset hvor jeg er, og uanset hvad der sker. Tak for ordet.«