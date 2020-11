Inger Støjberg forsikrede i sin ministertid, at der var fuldstændig styr på sagen. At man godt kunne udlevere Said Mansour - også kaldet 'Boghandleren fra Brønshøj' til Marokko.

Nu er han dømt til døden, og Støjberg nægter foreløbig at stille op til interview med B.T. om sagen.

I stedet for at svare på spørgsmål sender hun en kortfattet skriftlig kommentar.

Sagen er principiel vigtig, fordi Danmark i januar 2019 udleverede 'Boghandleren fra Brønshøj' til Marokko på trods af, at landet er berygtet for at se stort på menneskerettighederne.

Sådan så Said Mansour ud i 2003. Foto: Rune Feldt

Danmark valgte alligvel at sende ham til Nordafrika på baggrund af samtaler med marokkanske myndigheder:

»Der er selvfølgelig fuldstændigt styr på tingene i forhold til Said Mansour,« forsikrede daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Men i dag sidder Mansour i sin celle i Oukacha-fængslet i Marokkos største by, Casablanca, og frygter at blive henrettet.

Anklagen mod Said Mansour er, at han var involveret i planlægning af et terrorangreb i Casablanca i 2003, skriver det marokkanske nyhedsmedie Le360.

Her sidder Mansour bag tremmer: i Oukacha-fængslet i Casablanca. Foto: FADEL SENNA

Det var Inger Støjberg, der efter lange samtaler med marokkanske myndigheder indgik en aftale om at udlevere Said Mansour, men i stedet for at lade sig interviewe om sagen, skriver hun:

'Said Mansour er dobbelt dømt efter terrorparagraffen her i Danmark. Og nu er han også blevet dømt for et terrorangreb i Marokko, der kostede 33 uskyldige mennesker livet,' skriver Inger Støjberg i en skriftlig kommentar og tilføjer:

'Jeg kan ærligt sige, at jeg har ikke savnet ham et sekund.'

Det er langt fra sikkert, at dødsstraffen bliver eksekveret, for Marokko har haft et moratorium om ikke at eksekvere dødsdomme siden 1993.

Said Mansour er idømt dødsstraf for at være involveret i et terrorangreb i 2003, hvor 12 selvmordsbombere bl.a. angreb Safir Hotel, skriver marokkanske medier. Foto: ABDELHAK SENNA

Men Said Mansours danske forsvarer frygter, at det kan ændre sig.

»Der ligger en lovlig retslig afgørelse, som siger, at han kan blive slået ihjel. Den kan jo i princippet eksekveres af en af de fremtidige magthavere i Marokko,« siger forvarsadvokat Eigil Strand, der stadig bistår Said Mansour.

Han efterspørger, at enten Inger Støjberg eller den nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye tager ansvar for sagen.

»En eller anden politiker må tage ansvar for den aftale, der er indgået med Marokko. Og vi vil også gerne have indsigt i aftalen,« siger Eigil Strand.

Men spørgsmålet er ifølge advokaten også, om han har fået en fair rettergang.

Torsdag fortalte Said Mansours datter i et interview med B.T. sin fars version af, hvordan han blev dømt til døden.

I sin celle i Oukacha-fængslet blev han mandag 19. marts pludselig hentet, fortæller datteren:

»Han blev ført til en domstol i hovedstaden Rabat. I retssalen var der en dommer, der har ry for at være rigtig hård,« fortæller datteren, der bor i Danmark og ikke vil have sit fornavn frem af hensyn til sin familie.

»Min far fik en advokat, som han ikke kendte. Der blev fremsagt nogle anklager. Det gik så stærkt, at min far bagefter havde svært ved at huske det.«

Ifølge datteren varede retsmødet omkring 15 minutter.

Datteren fortæller også, at Said Mansour blev taget ud af retssalen og ført tilbage til fængslet, inden der blev afsagt dom. Først om aftenen fandt Said Mansour ud af, hvad der var sket, fortæller hun.

Her kom fængselsinspektøren ned i hans celle og sagde til ham, at han havde fået dødsstraf.

»Min fars reaktion var at grine nervøst. Han var i choktilstand på det tidspunkt. To dage senere fik han lov til at få et telefonopkald. Han talte med et familiemedlem, der har læst om hans dødsstraf i marokkanske medier.«

Det var herefter, Said Mansour ringede op til datteren og fortalte om forløbet.

