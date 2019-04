Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt ja til seks forskellige dueller med udfordreren Mette Frederiksen (S) rundt om i landet - men de bliver ikke til noget, fordi Mette Frederiksen ikke har haft tid til at stille op.

Hun har dog sagt ja til to tv-dueller, en på TV 2 og en på DR, ligesom hun deltog i en debat før valget i DRs Søndagsavisen.

Ifølge Socialdemokratiet har hun også sagt ja til en mindre tv-duel på TV 2 på dag ét i valgkampen, som Løkke ikke har sagt ja til. Ifølge Venstre er der kun tale om seks-syv minutter på TV 2 News. Men bundlinjen er, at der kun bliver to store tv-dueller mellem udfordrerne til statsministerposten.

»Hun er rædselsslagen for at møde Lars Løkke. Det forstår jeg godt efter at have set duellen i TV-Avisen, hvor hun blev klædt helt af i hendes eget vigtigste valgtema,« siger udlændingeminister Inger Støjberg (V) til B.T.

Lars Løkke selv skriver i en mail til B.T.:

»I forbindelse med et folketingsvalg skal danskerne tage stilling til hvem, der har de rette kompetencer og den nødvendige erfaring til at lede landet. Derfor er det naturligt, at vi mødes til en række dueller og debatter i løbet af den kommende valgkamp.«

Mette Frederiksens valgkamp er for længst planlagt, og hun vil køre rumdt i Jylland i Mette-bussen det meste af tiden. I S synes de ikke, de ikke, de uden videre kan flytte rundt på tingene for at mødes med Løkke Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Frederiksens valgkamp er for længst planlagt, og hun vil køre rumdt i Jylland i Mette-bussen det meste af tiden. I S synes de ikke, de ikke, de uden videre kan flytte rundt på tingene for at mødes med Løkke Foto: Henning Bagger

Ifølge Venstre har Lars Løkke sagt ja til seks arrangementer, som Mette Frederiksen ikke har haft tid til eller som i hvert fald ikke er på plads endnu.

Det drejer sig om dueller på Berlingske/BT, Jyllands-Posten, Erhverv Norddanmark i Aalborg, Vejle Amts Folkeblad, Novo Nordisk og Jyske Vestkysten.

Opinionsredaktør Palle Weis fra Jyllands-Posten siger:

»Socialdemokratiet takkede nej til en duel i Aarhus mellem de to under valgkampen. Til gengæld foreslog de en dato i midten af april med så kort aftræk, at det var urealistisk for os at nå at få logistikken på plads.«

Direktør Kurt Bennetsen fra Erhverv Norddanmark håber endnu:

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at Mette Frederiksen er bange for at mødes med Lars Løkke Foto: Jonas Olufson Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at Mette Frederiksen er bange for at mødes med Lars Løkke Foto: Jonas Olufson

»Deres kalendere er travle, og som jeg forstår, var det uforenelige kalendere, der gjorde, at vi desværre ikke fik dem samlet til en erhvervspolitisk debat den 13. maj 2019 i Aalborg Lufthavn. Vi har en stående aftale med både Lars og Mette om, at hvis de kan få deres kalendere synkroniseret, så står vores tilbud ved magt, og vi kan rykke hurtigt,« siger han.

Inger Støjberg mener, at Mette Frederiksen bevidst forsøger at undgå direkte konfrontationer med statsministeren ud over det højst nødvendige.

»Hvis man vil være statsminister i Danmark, skal man også turde tage duellen med sin modstander. Derfor er det meget overraskende, at Mette Frederiksen ikke stiller op. Jeg er mindre overrasket efter at have set debatten i TV-Avisen, hvor Mette Frederiksen stod fuldstændig afklædt uden svar på pensionsspørgsmålet, som ellers er hendes eget store nummer,« siger hun.

Det havde Løkke ikke tid til 21. november 2016 LO-konference

12. januar 2017 KØF

2. februar 2017 Danske Byggecentres årsmøde

26. april 2017 CEVEA-konference

(15. juni 2017 3F-debat på folkemødet 2017 – dog afbud fra Mette

16. juni 2017 LO-debat på folkemødet 2017

16. juni 2017 Debat hos Ældresagen på folkemødet 2017

16.-18. juni 2017 Invitation fra Mette til debat på folkemødet 2017

December 2018 ’Året der gik’ på TV2

»Desuden er hun bange for at komme til at diskutere reel udlændingepolitik, fordi det hele sejler og der ikke er sammenhæng i udlændingepolitikken i rød blok. Hun er godt klar over, at hun mangler svar, og når man først kommer til at diskutere med Lars Løkke, går det helt galt,« siger Inger Støjberg.

I Socialdemokratiet ryster de på hovedet. Her har de den opfattelse, at det er Mette Frederiksen, der har forsøgt at stable debatter på benene med Lars Løkke de seneste tre et halvt år - men altså før valgkampen. Selve valgkampen har de for længst tilrettelagt - bl.a. fordi de troede, der ville blive udskrevet valg i efteråret, hvilket også var sandsynligt - og den kalender kan ikke bare rives op.

»Det er en desperat kritik fra Lars Løkke og hans løjtnant,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

Politisk ordfører Nicolai Wammen taler på Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, søndag 23. september 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Politisk ordfører Nicolai Wammen taler på Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, søndag 23. september 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Mette Frederiksen vil gerne mødes med Lars Løkke, og de skal også mødes i to dueller på DR og TV 2. Desuden har Mette Frederiksen sagt ja til at mødes med Lars Løkke i dag 1 i valgkampen på TV 2, men det har Løkke sagt nej til. Mette Frederiksen har for længst lagt et program, hvor hun er ude blandt mange almindelige danskere rundt om i landet i valgkampen.«

Så det er ikke for at undgå Lars Løkke, hun kører rundt i Jylland i Mette-bussen?

»Vi har i snart fire år forsøgt at få dueller med Lars Løkke, som han har sagt nej til gang på gang. Til gengæld vil Mette Frederiksen gerne ud og møde danskerne i sin bus, mens Lars Løkke hellere vil sidde i en osteklokke på Christiansborg. Han er bare bange for, at tiden er ved at rinde ud,« siger Nicolai Wammen.