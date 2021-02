Efter over en måneds betænkningstid har Venstres tidligere næstformand besluttet af forlade partiet.

Inger Støjberg melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det siger hun til Skive Folkeblad.

- Det er uendeligt tungt for mig, men det kan ikke være anderledes. I den periode jeg er i nu, er det at være løsgænger den bedste måde, jeg kan blive ved med at kæmpe for de værdier, jeg står for, siger Støjberg til Skive Folkeblad.

/ritzau/